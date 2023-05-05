İş Bankası teminat mektubunu dijitale taşıdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

İş Bankası teminat mektubunu dijitale taşıdı

İşCep’e eklenen yeni uygulama ile Kamu İhale Kanunu (KİK) kapsamındaki geçici elektronik teminat mektuplarına İşCep üzerinden 7/24 başvuru yapılıyor, teminat mektubu dakikalar içerisinde doğrudan muhataba iletiliyor

İş Bankası teminat mektubunu dijitale taşıdı
HABERTURK.COM

2021 yılında mobil uygulama üzerinden teminat mektubu başvurularının şubelerine iletilmesi hizmetini hayata geçiren Türkiye İş Bankası, bu hizmeti Dijital Teminat Mektubu uygulaması özelliği ile bir adım ileri taşımayı hedeflediğini bildirdi.

Verilen bilgiye göre, bankanın mobil uygulaması İşCep’in yeni özelliğiyle başvuru, kredi, fiyatlama ve düzenleme süreçleri dakikalar içinde tamamlanarak teminat mektupları muhatabına gönderiliyor. Başvuru sahibi, mektubun durumunu (teslim, kamu için onay/ret vb.) kendisine iletilen bildirimlerle öğrenebiliyor.

Eklenen yeni özellik ile ilk aşamada Kamu İhale Kanunu (KİK) kapsamındaki geçici elektronik teminat mektupları İşCep üzerinden düzenlenebiliyor. Diğer mektuplar için başvuruların İşCep’ten şubelere iletilmesi uygulamasına devam edilirken, yakın zamanda yeni muhatap kurumların da Dijital Teminat Mektubu kapsamına alınması sağlanacak.

'TİCARİ MÜŞTERİLERİMİZİN İŞLERİNE HIZ KATACAK'

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı İzlem Erdem, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Gayrinakdi kredilerin önem kazandığı bu dönemde, dijital bankacılığa verdiğimiz değer ve yürüttüğümüz inovasyon çalışmalarının örneklerinden biri olan Dijital Teminat Mektubu uygulamasını ticari müşterilerimizin işlerine hız katmasını sağlamak üzere hayata geçirdik. Müşterilerimiz bulundukları yerden ayrılmadan, mevcut limitleri dahilindeki mektuplar için Dijital Teminat Mektubu oluşturabiliyor. Gerçek kişi tacir olan müşterilerimiz ise mevcut limitleri olmasa dahi, sistemce önerilecek yeni limit ile Dijital Teminat Mektubu düzenleyebiliyor. Ticari müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak olan yeni uygulamamız kapsamına, yeni muhatap kurumların eklenmesi çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Demirören'den borç açıklaması
İŞ-YAŞAM Demirören'den borç açıklaması
OYAK'tan stratejik tarım yatırımı
İŞ-YAŞAM OYAK'tan stratejik tarım yatırımı
Arçelik'e 14 ayrı tasarım ödülü
İŞ-YAŞAM Arçelik'e 14 ayrı tasarım ödülü
Kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi zam pazarlığı! Bakan Bilgin başkanlığında bugün toplanıyorlar - Son dakika ekonomi haberleri
İŞ-YAŞAM Kamu işçilerine zam randevusu
Gıda fiyatlarında 1 yıl sonra ilk yükseliş
İŞ-YAŞAM Küresel gıda fiyatlarında 1 yıl sonra ilk yükseliş
Motokuryeler için yasal düzenleme geliyor
İŞ-YAŞAM Motokuryeler için yasal düzenleme geliyor
Sütten kesildik, et ne durumda? TÜİK, kırmızı et ve çiğ süt üretimi istatistiklerini açıkladı - Son dakika ekonomi haberleri
İŞ-YAŞAM Sütten kesildik, et ne durumda?
Küresel bankalar yüksek faizle kârlarını katladı
İŞ-YAŞAM Bankalar yüksek faizle kârlarını katladı
Kırmızı et üretimi 2022'de yıllık yüzde 12,3 artışla ilk kez 2 milyon tonu geçti
İŞ-YAŞAM 2022'de et üretimi 2 milyon tonu geçti
BDDK'dan SLM Yatırım Bankası'nın kuruluşuna onay
İŞ-YAŞAM BDDK'dan SLM Yatırım Bankası'nın kuruluşuna onay

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.