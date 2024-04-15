İş Bankası’ndan 100. Yıl Bonosu

Türkiye İş Bankası, kuruluşunun 100. yıldönümünde bir yeşil borçlanma aracı olan “100. Yıl Bonosu”nu halka arz ediyor. Bankadan yapılan açıklamaya göre bononun vadesi, Bankanın 100. kuruluş yıldönümü olan 26 Ağustos 2024 tarihinde sona eriyor.

Talep toplama tarihi 15-19 Nisan olan “100. Yıl Bonosu”nda alt limit 1.000 TL olarak belirlendi. Bu halka arz ile birlikte yatırımcılar ilk kez İşCep aracılığıyla da talepte bulunabilecek. Bononun yatırım başlangıç tarihi 22 Nisan 2024 iken, vade bitiş tarihi İş Bankası’nın 100. kuruluş yıldönümü olan 26 Ağustos 2024 olarak belirlendi.

“100. Yıl Bonosu” ile İş Bankası, halka arz yöntemiyle tüm tasarruf sahiplerine yönelik Türkiye’nin ilk yeşil finansman bonosunu sunduğunu bildirdi. İhraçtan sağlanan kaynak yeşil projelere verilen kredilerin finansmanı için kullanılırken, halka arza katılan her bir yatırımcı adına da TEMA’ya bir fidan bağışı gerçekleştirilecek.