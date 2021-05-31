Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

İş dünyası büyüme verilerini değerlendirdi

İTO Başkanı Şekib Avdagiç ilk çeyrekte gelen yüzde 7'lik büyümenin ekonominin tüm aktörlerine moral olduğunu belirtti. AS Başkanı Nurettin Özdebir ise baz etkisiyle ikinci çeyrekte çift haneli büyümenin muhtemel olduğunu ifade etti

İş dünyası büyüme verilerini değerlendirdi
AA / HABERTURK.COM

İş dünyası temsilcileri beklentinin üzerinde gelen yüzde 7'lik ilk çeyrek büyümesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, üretim başta olmak üzere, hizmetlerden imalata kadar her kalemden destek alan yüzde 7’lik ilk çeyrek büyümesinin ekonominin tüm aktörlerine moral olduğunu belirterek, "Ana ihracat pazarımız AB ve gelişmiş ülkelerin PMI verilerindeki yüksek artış, ihracattaki yükseliş trendinin ve büyümemizin devam edeceğine işaret ediyor. Bu sanayicimizin makina ve teçhizat yatırımlarına devam etmesi için de en güçlü motivasyon kaynağı." ifadelerini kullandı

Avdagiç, hizmetler sektörünün ilk çeyrekte yüzde 5,9 büyüdüğünü hatırlatarak, "Hizmetler sektörünün tüm zorluklara rağmen ‘direnç’ göstererek yüzde 5,9 ile büyüme hamlesine katılması da bu sektöre bundan sonra da verilecek her desteğin ekonomiye çarpan etkisiyle geri döneceğini ispat ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan ise, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bütün negatif etkilerine rağmen yılın ilk çeyreğinde gerçekleşen yüzde 7’lik bu büyümenin, iş dünyasının Türkiye ekonomisine olan güvenini teyit eder nitelikte olduğunu belirtti.

Kaan, Kovid-19 bütün negatif etkilerine, salgın koşullarında beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşen vaka sayıları ve kapanma tedbirlerindeki artışlara rağmen yılın ilk çeyreğinde gerçekleşen yüzde 7’lik bu büyümenin, iş dünyasının Türkiye ekonomisine olan güvenini teyit eder nitelikte olduğunu kaydetti.

'YATIRIMLARDAKİ ARTIŞ MEMNUNİYET VERİCİ'

Kaan, ilk çeyrekte iç talebin büyümenin lokomotifi olma niteliği sürmüş olsa da hem yatırımlar hem de net dış talebin büyümeye pozitif katkı vermesinin bu dönemde "topyekun bir büyüme" gerçekleştiğini gösterdiğini belirterek, "Bu gelişmede bilhassa yıllık bazda 11,4 puan genişleyerek büyümeye 2,9 puan katkı veren yatırımlardaki artış memnuniyet vericidir. Bilhassa makine ve teçhizat yatırımlarının yüzde 30,5 artmış olması da kalıcı ve reel bir büyüme sinyali vermesi bakımından önemlidir” değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz da, pandemiye rağmen Türkiye'nin 2020'yi yüzde 1,8 büyüme ile kapattığını hatırlatarak, "2021'in ilk çeyreğinde gelen yüzde 7'lik güçlü büyüme, 2021'i beklentilerin de üzerinde bir büyüme ile tamamlayacağımızın bir göstergesi oldu" ifadesini kullandı.

'PANDEMİ TÜRKİYE'Yİ DURDURAMADI'

Dünyanın en önemli ülkelerinin koronavirüs salgınının etkisiyle 2020'nin ilk çeyreğinde daraldığını ancak Türkiye'nin aynı dönemi, pozitif büyüme elde ederek atlattığını aktaran Kopuz, "Geçtiğimiz yıl dünyanın en gelişmiş ekonomileri büyük sorunlar yaşarken Türkiye ilk çeyrekte büyümeye imza atmıştı. Salgının etkisinin görüldüğü ikinci çeyrek sonrasında, 3. çeyrekte yüzde 6,7 büyümüş ve ekonomimizi kısa sürede rayına oturtmuştuk. 4. çeyrek ve 2021'in ilk çeyreğinin bize gösterdiği bir şey var; pandemi, Türkiye’yi durduramadı" değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerine rağmen bu yılın ilk çeyreğindeki yüzde 7'lik yüksek oranlı büyümenin önemine dikkati çekerek, "İkinci çeyrekte de baz etkisi ile çift haneli bir büyüme rakamını görmemiz muhtemeldir." ifadesini kullandı.

'SANAYİ EKONOMİNİN YÜZ AKI'

Özdebir, sanayi sektörünün, yaşanan tüm zorluklara ve salgının sarsıcı ekonomik etkilerine karşın ekonominin yüz akı olduğunu ve büyümeye önemli katkı sağlamaya devam ettiğini bildirdi.

Son dönemde emtia, ara mal ve yarı mamul ürünlerde döviz bazındaki artışların sanayicinin üretim gücünü önemli ölçüde azalttığını belirten Özdebir, şu ifadeleri kullandı:

"Küresel emtia fiyat endeksi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 72 artış gösterdi. Kredi kullanarak üretim gücünü korumaya çalışan firmalar son dönemlerde işletme bilançolarında ciddi bozulma ile karşı karşıya kaldı. Diğer taraftan daha önce kullanılan kredilerin de vadesinin gelmesi sanayicinin likidite sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Maliyet kaynaklı gelişmeler üreticinin üretim yapma yeteneğini ciddi anlamda azaltmaya devam ederken, üçüncü çeyrekten itibaren büyüme dinamiklerini olumsuz yönde etkileyebilecektir. "

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Hedefimiz üreterek sağlıklı büyümek
İŞ-YAŞAM'Hedefimiz üreterek sağlıklı büyümek'
Bakan Elvan: İlk çeyrekteki yüzde 7’lik büyümenin yüzde 56'sı net dış talep ve yatırımlardan geldi
İŞ-YAŞAMBakan Elvan'dan büyüme açıklaması
Sendikaların zam teklifi belli oldu
İŞ-YAŞAMKamu işçilerinin zam pazarlığı başladı
Bakan Muş: Ülkemiz 2021 yılı ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdü
İŞ-YAŞAM'Büyümenin lokomotifi ihracat'
Dardanel Yunan rakibini satın aldı - haberler
İŞ-YAŞAMDardanel Yunan rakibini satın aldı
SON DAKİKA! Türkiye ekonomisinin bu yılın birinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları açıklandı - haberler
İŞ-YAŞAMİlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
Bakan Soylu'nun kurucusu olduğu şirketten açıklama - Haberler
İŞ-YAŞAMBakan Soylu'nun kurucusu olduğu şirketten açıklama
Bakan Varank: "14 milyon kişiye hibe desteği sağladık"
İŞ-YAŞAM"14 bin kişiye hibe desteği sağladık"
Vergi ödemelerinde son gün!
İŞ-YAŞAMVergi ödemelerinde son gün!
Türkiye ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları açıklanacak
İŞ-YAŞAMİlk çeyrek büyüme açıklanıyor