İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin 3 gözaltı kararı!

İstanbul'da, dün akşam saatlerinde iş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı yönünde iddialar ortaya çıktı. İddialarla ilgili tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI: 3 GÖZALTI

DHA'daki habere göre açıklamada kaçırılma iddiasının doğru olmadığı belirtilirken, konuyla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 2 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. İlerleyen saatlerde gözaltı sayısı 3'e çıktı.

"VASİLERİN İZNİ OLMAKSIZIN AYRILMIŞTIR"

İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı yönündeki iddialarla ilgili tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada şöyle denildi:

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"Sayın İnan Kıraç, 21 Mayıs 2025 tarihinde vasilerinin talebi üzerine hastanemize yatırılarak genel check-up muayenesine alınmıştır. 22 Mayıs 2025 tarihinde tüm tetkik ve muayene işlemleri tamamlanan Sayın Kıraç, vasileri hastanede hazır bulundukları sırada, taburculuk işlemleri henüz tamamlanmadan, refakatinde yardımcısı ve şoförü ile birlikte hastaneden vasilerinin izni olmaksızın ayrılmıştır. Sayın Kıraç'ın, kimliği belirsiz kişiler tarafından hastaneden kaçırıldığı yönündeki iddialar asılsız olup, durumu kamuoyunun bilgisine sunarız."

NE OLMUŞTU?

İş dünyasının önde gelen isimlerinden İnan Kıraç, Koç Holding Finans grubunda çalışan Emine Alagonya ile Aralık 2024 tarihinde evlenmişti. Bunun üzerine Kıraç hakkında vesayet davası, kızı tarafından İstanbul Anadolu 2. Aile Mahkemesi'nde açılmış, süreç kapsamında İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporda, Kıraç'ın ileri yaşı ve nörolojik rahatsızlıkları nedeniyle vasi tayininin gerekli olduğu belirtilmişti. Söz konusu mahkeme, o rapor doğrultusunda Kıraç'ı vesayet altına aldı.

İstanbul Anadolu 2. Aile Mahkemesi tarafından alınan son kararda, İnan Kıraç'a yönelik uygulanacak tüm tedavi ve bakım işlemlerinin yalnızca vasi onayıyla yapılabileceği, bu onay olmadan hastaneden ayrılmasının engellenmesi gerektiği açıkça ifade edilmişti.

Kararda ayrıca, Kıraç'ın kendi beyanının vesayet altında geçerli olmadığı ve yakınlarının da tek başına taburcu işlemi yaptıramayacağı hükme bağlanmıştı. Hastaneden ayrıldıktan sonra nereye götürüldüğü bilinmeyen Kıraç'ın bulunması için emniyet birimleri çalışma başlattı. Şüpheli çıkışın gerçekleştiği akşam saatlerine ait güvenlik kamera kayıtları incelemeye alındı.

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KAÇIRILDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiası üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü alarma geçmişti. Yapılan ilk çalışmalarda, Kıraç'ın hastaneden bindiği aracı kendi elemanının kullandığı iddia edildi. Aracın hastaneden ayrılmasından sonra yapılan ihbar üzerine polis çalışma başlattı.

KORUMA KARARI VERİLMİŞTİ

Bir süre önce İstanbul Anadolu 2. Aile Mahkemesi, İnan Kıraç'ın eşi Emine Kıraç hakkında 6284 sayılı yasa kapsamında koruma kararı vermişti. Karara göre Emine Kıraç, eşi İnan Kıraç'a ve yaşadığı konuta 1 ay süreyle yaklaşamayacak. Mahkeme, yasağı ihlal etmesi durumunda 3 ila 10 gün arası zorlama hapsi, tekrarında ise bu sürenin 15 ila 30 güne kadar çıkacağını bildirdi.

CHECK-UP MAHKEME KARARIYLA YAPILDI

İstanbul Anadolu 2. Sulh Hukuk Mahkemesi, İnan Kıraç'ın sağlık durumu nedeniyle özel bir hastanede kapsamlı bir sağlık kontrolüne alınmasına karar verdi. Bu işlem için vasilere tam yetki verildi. Aynı karar kapsamında, Kıraç'ın hastaneden vasi izni olmadan taburcu edilemeyeceği ve üçüncü kişilerin tedavi sürecine müdahale edemeyeceği vurgulandı. Mahkeme, gerektiğinde kolluk kuvvetlerinin sürece dahil olabileceğini de belirtti. Bugünde mahkemenin verdiği karar üzerine hastaneye götürüldüğü öğrenildi.