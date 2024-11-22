İş Kültür Okur Buluşmaları, Jack London ile Sürüyor

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın İş Mekan’da düzenlediği “İş Kültür Okur Buluşmaları” etkinliğinin ikinci buluşması, 28 Kasım Perşembe günü 19.00’da gerçekleşecek.

Jack London’ın 108. ölüm yıldönümü (22 Kasım 1916) vesilesiyle düzenlenen etkinliğin moderatörlüğünü Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Modern Klasikler Dizisi editörlerinden Barış Zeren üstlenirken konuşmacı da London’ın pek çok eserini dilimize kazandıran çevirmen Levent Cinemre olacak.

Bu buluşmada, yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş Jack London’ın en güncel otobiyografik incelemelere dayalı yaşam öyküsü ile yapıtları ve imgeleri arasındaki gerilimli ilişki ele alınacak.

London gibi sıra dışı bir yaşam sürmüş birinin neden dünya ölçeğinde bu kadar ilgi gördüğü tartışılırken onun doğa (hayvanlar ve özellikle köpekler) ve coğrafyayla kurduğu özel bağ üzerinde durulacak.