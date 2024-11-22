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        Haberler Kültür-Sanat İş Kültür Okur Buluşmaları, Jack London ile Sürüyor

        İş Kültür Okur Buluşmaları, Jack London ile Sürüyor

        Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın ses getiren yazarları ve çevirmenleri ile buluşma fırsatı sunan İş Kültür Okur Buluşmaları 28 Kasım'da Jack London ile devam ediyor. İş Mekan'da (Nişantaşı, İstanbul) ücretsiz olarak düzenlenecek bu buluşmada ünlü yazarın yaşamını ve eserlerini çevirmen Levent Cinemre'den dinleyeceğiz

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 10:29 Güncelleme: 22.11.2024 - 10:29
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        İş Kültür Okur Buluşmaları, Jack London ile Sürüyor
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        Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın İş Mekan’da düzenlediği “İş Kültür Okur Buluşmaları” etkinliğinin ikinci buluşması, 28 Kasım Perşembe günü 19.00’da gerçekleşecek.

        Jack London’ın 108. ölüm yıldönümü (22 Kasım 1916) vesilesiyle düzenlenen etkinliğin moderatörlüğünü Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları Modern Klasikler Dizisi editörlerinden Barış Zeren üstlenirken konuşmacı da London’ın pek çok eserini dilimize kazandıran çevirmen Levent Cinemre olacak.

        Bu buluşmada, yoksul bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiş Jack London’ın en güncel otobiyografik incelemelere dayalı yaşam öyküsü ile yapıtları ve imgeleri arasındaki gerilimli ilişki ele alınacak.

        London gibi sıra dışı bir yaşam sürmüş birinin neden dünya ölçeğinde bu kadar ilgi gördüğü tartışılırken onun doğa (hayvanlar ve özellikle köpekler) ve coğrafyayla kurduğu özel bağ üzerinde durulacak.

        Levent Cinemre, 1963 yılında Ankara’da doğdu. Mülkiye’den mezuniyeti sonrasında banka müfettişliği ve finansman yöneticiliği yaptı. Sonrasında gazetecilikle uğraştı ve çeşitli kitaplar yayımladı. Bu sırada çeviri dünyasına da adımını attı.

        Aralarında Thomas Friedman’ın Dünya Düzdür, Edward Hallett Carr’ın Lenin’den Stalin’e Rus Devrimi 1917-1929 ve Jack London’ın başeseri Martin Eden gibi yapıtların da bulunduğu elliyi aşkın eser çevirdi.

        Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Modern Klasikler Dizisi’nin ilk kitaplarından olan Vahşetin Çağrısı ve Beyaz Diş gibi eserlerin ardından Jack London’ın bütün eserlerini açıklayıcı notlarla kültür dünyamıza kazandırmayı sürdürüyor.

        Her ay ücretsiz olarak düzenlenen İş Kültür Okur Buluşmaları için İş Mekan uygulaması üzerinden rezervasyon yaptırılması gerekmektedir. Gelecek programlar hakkında bilgi sahibi olmak için Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

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