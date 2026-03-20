İş Kültür Okur Buluşmaları’nın konuğu Prof. Bilsay Kuruç

Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın yazarları ve çevirmenleriyle bir araya gelme fırsatı sunan İş Kültür Okur Buluşmaları devam ediyor. 26 Mart Perşembe 19.00’da İş Mekan’da (Nişantaşı, İstanbul) ücretsiz olarak gerçekleşecek buluşmanın konuğu, Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi - Büyük Devletler ve Türkiye kitabının yazarı Prof. Dr. Bilsay Kuruç oluyor.

Kitabını hazırlarken takip ettiği yol haritasını “Tarihin malzemesini değerlendirmek fakat iktisatçı yaklaşımı içinde kalabilmek işin püf noktasıdır” sözleriyle açıklayan Prof. Kuruç, 1920’li ve 1930’lu yılların iktisat dünyasını ve Türkiye’de Cumhuriyet’in doğup büyüdüğü yılları İş Kültür editörlerinden Kansu Şarman ile konuşacak.

Mustafa Kemal Döneminde Ekonomi - Büyük Devletler ve Türkiye, 19. yüzyıldan devralınan iktisadi tablodan başlayarak İkinci Dünya Savaşı’na kadar geçen dönemde dünya siyasetinde söz sahibi büyük devletlerin durumunu ve Türkiye’de Cumhuriyet’in doğup büyüdüğü yıllarda ülke ekonomisinin seyrini anlatıyor. Her biri deneme niteliğinde iç içe geçmiş bu “iktisat öyküleri”nde, dönemin siyasi aktörleri ile tarihin akışını değiştiren kararlara dair anekdotlar da yer alıyor.

Her ay ücretsiz olarak düzenlenen İş Kültür Okur Buluşmaları için İş Mekan uygulaması üzerinden rezervasyon yaptırılması gerekmektedir. Programlar hakkında bilgi sahibi olmak için Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.