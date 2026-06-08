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        Haberler Kültür-Sanat İş Kültür’de haziran ayının kitapları

        İş Kültür’de haziran ayının kitapları

        Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, klasiklerden çağdaş edebiyata, araştırma ve anı kitaplarından çocuk yayınlarına uzanan eserlerini okurların beğenisine sundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 17:24 Güncelleme:
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        İş Kültür'de haziran ayının kitapları

        Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın Hasan Âli Yücel Klasikleri, İnceleme-Araştırma, Anı, Modern Klasikler, Çağdaş Dünya Edebiyatı ve Çocuk dizilerinden yeni kitaplar okuyucularla buluşuyor.

        Hasan Âli Yücel Klasikler Dizisi

        DENİZCİ BILLY BUDD – İÇREK BİR ANLATI

        Herman Melville

        Çeviren: Yiğit Yavuz

        Amerikan edebiyatının en büyük yazarlarından Herman Melville (1819-1891), Moby Dick, Kâtip Bartleby, Benito Cereno gibi bugün hepsi birer klasik olan eserler vermesine rağmen yaşarken pek ilgi görmedi. Yirminci yüzyılın ilk yarısında âdeta yeniden keşfedilen yazarın ölümünden sonra yayımlanan Denizci Billy Budd, yaşlılığında belli bir huzur ve dinginliğe erişmişken tamamladığı son eseridir. İyilikle kötülüğün, saflıkla hinliğin karşıtlığını temel alan, alegorilerle yüklü bir anlatıdır Denizci Billy Budd. Melville bir nevi düzyazı-şiir denebilecek bir üslup denediği eserinde gerek beşerî gerekse dinî meselelerde kolay cevaplar sunmak yerine okuru adalet, masumiyet ve otorite gibi konular üzerinde düşünmeye davet eder. Melville’in ömrü boyunca sorguladığı insanlık trajedisine çözüm sunmaktansa yeni sorulara, yeni belirsizliklere kapı açtığı, varoluşun karanlık yönlerine, toplum hayatını şekillendiren ahlâki ikilemlere duyduğu ilgiyi yansıttığı son eseridir.

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        DAPHNİS VE KHLOE

        Longos

        Çeviren: İo Çokona

        MS II. yüzyılda Lesbos Adası’nda yaşadığı kabul edilen Longos, naif bir aşkın pastoral hikâyesi olan Daphnis ve Khloe adlı romanında insan ilişkilerine ve ayrıntılı doğa betimlemelerine önem vermiştir. Eser ilk olarak 1559’da Vatikan Kütüphanesi’nde Rahip Jacques Amyot tarafından keşfedilip Fransızcaya çevrilmiştir. Daha sonra bütün batı dillerine aktarılan roman 1873 yılında Mehmet Kâmil Bey tarafından Fransızcadan Türkçeye çevrilmiş ve Dafni ile Kloe’nin Hikâye-i Taaşukları adıyla yayımlanmıştır. Daphnis ve Khloe yüzyıllar boyunca neredeyse bütün sanat dallarını etkilemiştir, resimden heykele, müzikten tiyatro ve sinemaya kadar pek çok alanda bu hikâyeden esinlenen eserler ortaya konmuştur. Kurgu ve üslubuyla yapı olarak çağdaş roman anlayışına yaklaşan eserin teknik ve estetik açıdan mükemmelliğini metheden Goethe kitabın muhteşem güzelliğinin etkisini yeniden hissetmek için her yıl bir kez okunmasını tavsiye etmiştir.

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        İnceleme-Araştırma Dizisi

        MİLYARDERLER GELİR VERGİSİ ÖDEMİYOR BUNA BİR SON VERECEĞİZ

        Gabriel Zucman

        Çeviren: Hande Koçak

        Uzun yıllardır vergi cennetleri, vergi adaletsizliği gibi konularda çalışan Fransız ekonomist Gabriel Zucman, bu kitapçıkta çok çarpıcı bir gerçeğe parmak basıyor: Ultra zenginler, milyarderler hiç gelir vergisi ödemiyorlar veya hemen hiç ödemiyorlar. 2024’te Rio de Janeiro’da toplanan G-20 zirvesinde, Brezilya dünya milyarderlerinin servetlerinden yıllık %2 oranında bir vergi alınmasını önerdi. Bu önerinin de fikir babası olan Gabriel Zucman, Fransa örneğini rakamlarla ele aldığı bu çalışmada ultra zenginlere getirilecek düşük oranlı bir “taban vergi” ile adaletsizliğin nasıl giderileceğini anlatıyor.

        YAPMAK – ANTROPOLOJİ, ARKEOLOJİ, SANAT, MİMARLIK

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        Tim Ingold

        Çeviren: Mehmet Doğan

        Avcılar, avlarıyla karşılaşmadan önce bu hayvanları sık sık rüyalarında görürler. Hakeza ressamlar, mimarlar, besteciler ve yazarlar da daima uzaklara atılmaya meyilli bir hayal gücünün içgörülerini yakalamaya, bunları maddi ilişkilenme sahasına döndürmeye çalışırlar. Avcılar gibi onlar da rüyaları yakalarlar. Öyle görünüyor ki insan uğraşları daima rüyaları yakalamak ile malzemelerden yararlanmak arasında denge kurar. Tasarım ile yapma arasındaki ilişki, bilişsel uslamlama ile mekanik icra arasındaki herhangi bir karşıtlıktan ziyade umut ve hayallerin çekme kuvveti ile maddi kısıtlamaların direnme kuvveti arasında yaşanan bu gerilimde yatar. İnsan yaşamı işte tam burada yaşanır: hayal gücünün kapsamının malzemelerin sürtünme kuvvetiyle karşı karşıya geldiği ya da azmin güçlerinin dünyanın pürüzlü kenarlarına tosladığı noktada.

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        Anı Dizisi

        ANILARIN GÜZELLERİ

        Türkkaya Ataöv

        Cumhuriyet kuşağının önde gelen aydınlarından Türkkaya Ataöv, Anıların Güzelleri’nde hatıralarını geniş bir tarihsel ve coğrafi ufuk içinde anlatıyor. Gelibolu’da geçen çocukluk günlerinden başlayan bu yolculuk, bir çocuğun dünyayı kavrayışından bir düşünce insanının uluslararası deneyimlerine uzanıyor, çok katmanlı bir bütünlük kazanıyor.

        Ataöv, eğitim yıllarından akademik hayata, sanatla kurduğu bağdan siyasal ve entelektüel mücadelelerine kadar uzanan yaşamını; karşılaştığı kişiler, şehirler ve olaylar üzerinden aktarıyor. Mülkiye yılları, uluslararası görevler, Birleşmiş Milletler deneyimi ve farklı kıtalarda yürüttüğü çalışmalar kitabın ana eksenini oluşturuyor. Afrika’dan Avrupa’ya, Sovyet coğrafyasından Amerika’ya uzanan seyahatler, aynı zamanda çok yönlü bir entelektüelin gözlemleri ve çağa tanıklığına dönüşüyor. Sanatçılardan siyasetçilere, akademisyenlerden dünya liderlerine uzanan geniş ilişki ağı da esere ayrı bir derinlik katıyor. Anıların Güzelleri, bir yaşamöyküsünün ötesine geçerek, Cumhuriyet düşüncesiyle yoğrulmuş bir aydının dünyaya bakışını, tanıklıklarını ve sorgulamalarını bir araya getiriyor.

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        Modern Klasikler Dizisi

        KARPATLAR ŞATOSU

        Jules Verne

        Çeviren: Işıl Özgüner

        Jules Verne’in çok sevilen “Olağanüstü Yolculuklar” dizisinde yer alan Karpatlar Şatosu, Bram Stoker’ın ünlü romanı Dracula’dan beş yıl önce, 1892’de yayımlandı. Vampir edebiyatının bu en ünlü yapıtına esin verdiği söylenen romanına mekân olarak Drakula’nın memleketi Transilvanya’yı seçen Jules Verne, gotik edebiyatın konvansiyonlarını kullanarak gizemli ve tekinsiz bir ortam yaratır. Transilvanya coğrafyası yöre halkının batıl inançlarında kök salmış kuşkulu, olağanüstü, tuhaf ve şeytani olayların mekânıdır. Bilinmeyene karşı duyulan korku, açıklanamayan her şeyin doğaüstü güçlere atfedilmesine neden olur. Ancak Karpatlar Şatosu Jules Verne’in batıl inanç ile bilimsel gerçekçilik arasındaki sınırda gezindiği, bilim ve teknolojideki gelişmelerin önemli bir rol üstlendiği romanlarındandır.

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        Çağdaş Dünya Edebiyatı

        MUTLUYKEN BAŞKA ADLARIMIZ VARDI

        Yiyun Li

        Çeviren: Nuray Önoğlu

        Eserleriyle The Story Ödülü, The Los Angeles Times Kitap Ödülü, Amerikan Ulusal Kitap Ödülü finalisti olan, Pulitzer ve Pen/Faulkner Edebiyat Ödülü sahibi Yiyun Li, okurların yoğun ilgisini çeken Kazkafanın Kitabı’nın ardından, yeni eseri Mutluyken Başka Adlarımız Vardı’da kayıp, yas, yabancılaşma, göç, annelik ve modern hayat üzerine bilgelikle örülü benzersiz öyküleri bir araya getiriyor: Yas tutan bir anne kayıplarının listesini tutuyor; bir üniversite hocası ile kuaförü arasında tuhaf ve karmaşık bir bağ kuruluyor; bir kadın kendisinin iki katı yaşında bir adamdan her sene mektup alıyor; hayatının sonlarına yaklaşan bir biliminsanı ile bir zamanlar doktorluk yapan bakıcısı ortak bir yaşama adım atıyor…

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        Yiyun Li’nin kahramanları düşledikleri sıradan ve huzurlu hayattan ölümle, şiddetle, yabancılaşmayla ayrı düşüp ellerinde kalanla yaşamanın yeni yollarını arıyor ve bunu bir kavanoz bal, yaralı karıncalar ya da yıllarca özlemle saklanan bir fotoğraf gibi anlam dolu detaylarda ve akıllardan çıkmayacak küçücük anlarda buluyorlar.

        “Yiyun Li’nin yazdığı her yeni kitap, bir kutlama vesilesidir.”

        –Sigrid Nunez

        “Görkemli bir üslup ve detaylardaki yadsınamaz titizliğin bir araya geldiği ustalıklı öyküler... Mutluyken Başka Adlarımız Vardı, hünerinin doruğundaki bir yazardan mükemmel bir derleme.” –Michael Schaub, NPR

        Özel Dizi

        DAKKA’DA ÜÇ GÜN – THREE DAYS IN DHAKA

        Bülent Eczacıbaşı

        Özel Dizi’den çıkan bu kitapta Bülent Eczacıbaşı’nın Bangladeş’in başkenti ve Güney Asya’nın en büyük şehirlerinden biri olan Dakka’da 21-25 Kasım 2025 tarihleri arasında çektiği fotoğraflar yer alıyor.

        İş Çocuk Klasikleri

        KORKU VADİSİ – KISALTILMIŞ METİN

        Sir Arthur Conan Doyle

        Dünyanın en ünlü dedektifi Sherlock Holmes’un heyecan dolu maceralarından biri okuyucuları bekliyor. Günlerden bir gün Holmes’a gizemli bir mesaj ulaşır. Mesajın şifresi çözüldüğünde onları, izleri Sussex’teki eski bir malikâneye uzanan zorlu bir macera beklemektedir. Holmes, Dr. Watson ve Müfettiş MacDonald birlikte ipuçlarını takip eder. Ancak bu esrarengiz olayın kökleri çok uzaklarda, Amerika’da saklıdır. Acaba Holmes bu karanlık sırrı çözebilecek mi?

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        Çocuk – Okul Çağı

        KÜÇÜK AMA GÜÇLÜ – DÜNYADAKİ MİNİK CANLILAR NEDEN ÖNEMLİDİR?

        Yazan: Kendra Brown

        Resimleyen: Catarina Oliveira

        Çeviren: Ali Berktay

        En küçük hayvanlardan bazılarının şaşırtıcı güçlere sahip olduğunu biliyor muydunuz? İri hayvanlar canlılar âleminin yıldızları gibi görünebilir ancak Dünya’nın en küçük sakinleri de hayranlık uyandıracak kadar güçlü olabilir. Genellikle önemsiz görülen bu minik yaratıklar aslında ekosistemlerin gelişmesine farklı biçimlerde yardım ederler. Tohumları saçar, bitkileri tozlar, toprağı besinlerle zenginleştirir ya da yırtıcılara besin olurlar. Minik okurlara muhteşem bilgiler sunan Küçük ama Güçlü, bizi kilit taşı türler, gösterge türler ve gezegenimiz için çok önemli olan diğer türlerle tanıştırıyor; çevremizdeki minik canlıların korunmasının bir zorunluluk olduğunu hatırlatıyor.

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