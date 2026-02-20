İş Sanat’ta Kremerata Baltica ve Lucas Debargue ile müzik ziyafeti

Keman virtüözü Gidon Kremer tarafından Baltık ülkelerinin müzisyenlerinden kurulan Kremerata Baltica, sıradışı Fransız piyanist Lucas Debargue ile İş Sanat dinleyicilerini 19 Şubat akşamı bir müzik yolculuğuna çıkardı.

Bach’tan 5 numaralı Piyano Konçertosu ve Re minör Partita No.2 ile Mozart’tan Saraydan Kız Kaçırma operasının uvertürü ve 14 numaralı Piyano Konçertosu’nun yer aldığı programda ayrıca Arvo Pärt’ın Doğu ve Batı’nın müzikal dünyalarını iç içe geçirdiği eseri Orient & Occident, Jančevskis’in doğayla kurulan sessiz diyaloğu müziğe dönüştürdüğü Lignum ve Debargue’ın Mozart’ın La majör K 331 Sonatı’nın ünlü final bölümü Rondo alla turca’dan ilhamla bestelediği Alla Turca Varyasyonlar seslendirildi.

Yeteneği ve ifade gücüyle övgü toplayan Debargue ile müziği en rafine haliyle dinleyicilere sunan topluluk konserin sonunda ayakta alkışlandı.

