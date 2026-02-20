Canlı
        Haberler Kültür-Sanat İş Sanat’ta Kremerata Baltica ve Lucas Debargue ile müzik ziyafeti

        İş Sanat’ta Kremerata Baltica ve Lucas Debargue ile müzik ziyafeti

        Baltık ülkelerinin müzisyenlerinden kurulan Kremerata Baltica ile sıradışı Fransız piyanist Lucas Debargue 19 Şubat akşamı İş Sanat'taydı

        Giriş: 20.02.2026 - 15:15 Güncelleme: 20.02.2026 - 15:15
        Kremerata Baltica ve Lucas Debargue ile müzik ziyafeti
        Keman virtüözü Gidon Kremer tarafından Baltık ülkelerinin müzisyenlerinden kurulan Kremerata Baltica, sıradışı Fransız piyanist Lucas Debargue ile İş Sanat dinleyicilerini 19 Şubat akşamı bir müzik yolculuğuna çıkardı.

        Bach’tan 5 numaralı Piyano Konçertosu ve Re minör Partita No.2 ile Mozart’tan Saraydan Kız Kaçırma operasının uvertürü ve 14 numaralı Piyano Konçertosu’nun yer aldığı programda ayrıca Arvo Pärt’ın Doğu ve Batı’nın müzikal dünyalarını iç içe geçirdiği eseri Orient & Occident, Jančevskis’in doğayla kurulan sessiz diyaloğu müziğe dönüştürdüğü Lignum ve Debargue’ın Mozart’ın La majör K 331 Sonatı’nın ünlü final bölümü Rondo alla turca’dan ilhamla bestelediği Alla Turca Varyasyonlar seslendirildi.

        Yeteneği ve ifade gücüyle övgü toplayan Debargue ile müziği en rafine haliyle dinleyicilere sunan topluluk konserin sonunda ayakta alkışlandı.

        İş Sanat’ın etkinlik programı 23 Şubat Pazartesi akşamı “Mavi, Maviydi Gök Yüzü” isimli şiir dinletisiyle devam edecek. 28 Şubat ve 1 Mart tarihlerinde ise yeni çocuk oyunu “Hişt Hişt!” İş Kuleleri Salonu’nda sahnelenecek.

        İş Sanat’ın sezon etkinlik biletlerini Biletix ve İş Sanat Ana Gişe’den İş Bankası kartlarına indirim fırsatlarıyla temin edilebilirsiniz.

