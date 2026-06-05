İş Sanat’ta yaz programı sergiler, atölyeler ve etkinliklerle sürüyor

İş Sanat, farklı disiplinleri bir araya getiren zengin programıyla 26. sezonunu başarıyla geride bıraktı. Sanatın farklı disiplinlerinin başarıyla bir araya geldiği sezon, her yıl olduğu gibi bu dönemde de yoğun bir ilgiyle karşılaştı. İş Sanat, yaz aylarında da sergiler, atölyeler ve özel etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

KLASİKTEN CAZA UZANAN BİR PROGRAM

İş Sanat yeni sezonunu, müzik dünyasının merakla takip edilen yıldızlarından çellist Pablo Ferrández’i, başarılı şef Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni Orkestrası’yla buluşturduğu özel konserle açarak güçlü bir başlangıç yaptı.

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Sezon boyunca dünyanın ve Türkiye’nin önemli sanatçıları İş Sanat sahnesinde izleyiciyle buluştu. Yeni Yıl Konseri’nde soprano Elena Stikhina’ya Bilkent Senfoni Orkestrası eşlik ederken, Kremerata Baltica ve piyanist Lucas Debargue klasik müzik tutkunlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Kontrtenor Jakub Józef Orliński ve il Pomo d’Oro topluluğu, özel ışık tasarımıyla sunduğu Beyond projesi ile büyük ilgi gördü. Keman virtüözü Gilles Apap ise İsviçre’nin en eski topluluklarından Camerata Zürich ile sahne aldı.

Caz ve dünya müziği konserlerinde ise caz müziğin yaşayan efsanesi Stanley Clarke, Portekiz’in kültürel mirası fadonun güçlü sesi Ana Moura, müzik sahnesinin heyecan veren yeteneklerinden Rita Payés, dünyaca ünlü hitleri Karayip ritimleriyle buluşturan Ivan Melon Lewis & Cuban Swing Express ve İskandinav cazının divası Lisa Ekdahl, İş Kuleleri Salonu’nu dolduran müzikseverlerle buluştu. Enrique Gasa Valga Dans Topluluğu da “Viva La Vida” başlıklı gösterisiyle 20. yüzyılın etkileyici sanatçılarından Frida Kahlo’nun yaşamını ve imge dünyasını sahneye taşıdı.

YERLİ PROJELERE BÜYÜK İLGİ

Bu sezondaki özel yerli projeler kapsamında, akustik performansıyla Bulutsuzluk Özlemi, Türk Sanat Müziği eserlerine getirdiği özgün yorumla Göksel, ‘Evdeki Sesler’ konseriyle Buray, ‘Radyo Günleri’nin nostaljisini sahneye taşıyan Canan Başkaya, sevilen şarkılarıyla da Cem Adrian ve Feridun Düzağaç müzikseverlerle buluştu.

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İş Sanat’ın büyük bir ilgiyle takip edilen şiir ve hikâye dinletilerinde ise edebiyatseverler bu sezon Sait Faik, Attila İlhan, Ahmet Hamdi Tanpınar, Aziz Nesin ve Sabahattin Ali’nin eserlerini usta tiyatro oyuncularının yorumlarıyla dinledi.

İş Sanat’ın haftanın yorgunluğunu müzikle atmak isteyenler için ücretsiz olarak düzenlediği Cuma İş Çıkışı konserleri bu sezon da yoğun bir ilgiyle karşılandı. İş Kuleleri Kibele Çeşmesi Heykeli önündeki konserlerde Fatih Erkoç, Ayna, Demet Sağıroğlu ve Barbaros gibi sevilen isimler dinleyicilerle buluştu. Haziran ayında sürpriz isimlerle devam edecek Cuma İş Çıkışı konserlerinin ilk konuğu 5 Haziran’da Işın Karaca, 12 Haziran’da Yüksek Sadakat olacak.

GENÇ MÜZİSYENLERE DESTEK

İş Sanat Parlayan Yıldızlar konserleri bu sezon 20 genç müzisyeni dinleyicileriyle buluşturdu. Geleceğin solistleri, sezon boyunca İş Kuleleri Salonu’nda performans sergileyerek kariyerlerinin erken dönemlerinde önemli bir deneyim kazandı.

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Küçük sanatseverler, yeni sezonda müzik ve eğlence dolu yepyeni çocuk oyunu “Hişt Hişt!” ile buluştu. Usta yazar Sait Faik Abasıyanık’ın aynı adlı öyküsünden esinlenerek yazılan oyunda çocuklar, doğanın, rüzgârın ve kuşların sesine kulak verdi. “Hişt, Hişt!” yeni sezonda da izleyicilerin karşısında olacak.

SERGİLERLE ZENGİNLEŞEN BİR SEZON

İş Sanat, müzeleri ve galerilerindeki sergileriyle sezon boyunca sanatseverlerin buluşma noktası oldu.

Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin süreli sergisi “Yan Yana”, sanat dünyamızdan iki önemli çiftin, Melahat ve Eşref Üren ile Eren ve Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun eserlerini bir araya getiriyor. 12 Temmuz’a dek ziyaret edilecek sergi, yalnızca iki sanatçı çiftin yaşamını ve üretimini aktarmakla kalmıyor; aynı zamanda her bir sanatçının birbirinden farklı, ancak kesişen sanat yolculuklarını da izleyiciye taşıyor.

Müzenin kalıcı sergi seçkisi “Türk Resmini İzlemek”, 19. yüzyıl sonundan günümüze Türk resim ve heykel sanatının gelişimine ışık tutmayı sürdürüyor. Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin öğrenme programlarının ana mekânı BlackBox ve İş Bankası’nın yeni nesil yüzer şubesi olarak Galataport’ta hizmete giren İş Vapur ise sanat tarihi, resim, opera, edebiyat, kent hafızası ve yemek kültürü gibi birbirinden farklı konularda seminerlerin ve sohbetlerin yer aldığı zengin bir program sunuyor.

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Sezonu Prof. Hayati Misman’ın altmış yıllık sanat kariyerine ışık tutan retrospektif sergiyle açan Kibele Sanat Galerisi, heykeltıraş Ayla Turan’ın 50’den fazla eserinin yer aldığı retrospektif sergiye de ev sahipliği yaptı.

Modern bir görünüm ve zenginleştirilmiş bir sergileme düzeni sunan “İş’in 100 Yılı” başlıklı kalıcı sergisiyle kapılarını yeniden açan Türkiye İş Bankası Müzesi, belgeler, fotoğraflar, filmler ve koleksiyon parçaları eşliğinde bankanın bir asırlık tarihi ile ülkemizin iktisadi gelişim hikâyesini iç içe sunmayı sürdürüyor.

Ankara Ulus’taki İktisadi Bağımsızlık Müzesi ve Ankara Sanat Galerisi, “İstikbalinizin Emniyeti - Türkiye’nin Bankasıyla Bir Asır” ve 21 Haziran’a kadar ziyarete edilebilecek “Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler” isimli sergileriyle başkentte kültür-sanat hayatını zenginleştiriyor.

İş Sanat’ın, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi’nin öğrenme programlarının düzenli faaliyetlerinden biri olarak hayata geçirdiği Herkes İçin Sanat: Anadolu Sergileri, Çal, Milas, Gelibolu, Kocatepe, Antakya, Midyat, Edremit, İznik, Pozcu, Lüleburgaz, Amasra ve Çarşamba gibi farklı ilçelerde özel seçkileri sanatseverlere sundu. İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu’ndan estetik nitelikleriyle olduğu kadar, tarihsel ve kültürel tanıklıklarıyla da büyük bir önem taşıyan eserleri Anadolu’ya taşıyan proje, Mercury Excellence Awards, MarCom, Sardis, Toplumsal Fayda ve İstanbul Marketing Awards gibi önemli platformlardan ödüller kazandı. Anadolu Sergileri, ortak kültürel mirasımızı doğduğu topraklarda bugünün kuşaklarıyla buluşturmayı sürdürecek.