İş yeri ve arsa kuraları sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Emlak
ABONE OL

İş yeri ve arsa kuraları sürüyor

“İlk İş Yerim” projesi ikinci etap kura çekimleri 23 Mart’ta 5 il ve ilçede 417 iş yeri, altyapısı tamamlanmış, imar planı hazırlanmış 1 milyon “İlk Evim Arsa” kuraları ise 20-27 Mart tarihleri arasında, 22 ilde 32 bin 113 hak sahibi için çekilerek devam edecek

İş yeri ve arsa kuraları sürüyor
HABERTURK.COM

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi “İlk İş Yerim” ve “İlk Evim Arsa” projeleri kapsamında kura çekimleri devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 13 Eylül 2022 tarihinde açıkladığı ve ilk kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesinde noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimleri 6 Şubat’ta Kahramanmaraş depremlerinin ardından ara verilen kura çekimlerine 6 Mart itibarıyla Ankara ile tekrar başlandı.

İŞ YERİ İÇİN 2. ETAP KURALARI

“İlk İş Yerim” ikinci etap kuraları 23 Mart tarihinde 5 il ve ilçede 417 hak sahibi için çekilecek. Kuralar şu illerde gerçekleştirilecek:

23 Mart 2023: Sivas Merkez 195
23 Mart 2023: Afyonkarahisar Başmakçı 24
23 Mart 2023: Aksaray Eskil 76
23 Mart 2023: Denizli Babadağ 58
23 Mart 2023: İzmir Kemalpaşa 64

ARSA KURALARI

Bakanlık açıklamasında 20-27 Mart tarihleri arasında 32 bin 113 hak sahibi için müstakil ve müşterek arsa kuralarının noter huzurunda şu illerde çekileceği belirtildi:

20 Mart 2023: Edirne Merkez 600 (Müstakil)
20 Mart 2023: Bolu Merkez 750 (Müşterek)
20 Mart 2023: Rize Merkez 30 (Müstakil)
20 Mart 2023: Düzce Merkez 80 (Müstakil)
20 Mart 2023: Yalova Merkez 100 (Müstakil)
20 Mart 2023: Çorum Merkez 750 (Müstakil)
21 Mart 2023: Çanakkale Merkez 700(Müstakil)
21 Mart 2023: Tekirdağ Merkez 1.400(Müstakil)
21 Mart 2023: Erzurum Merkez 500(Müstakil)
22 Mart 2023: Manisa Merkez 400(Müstakil)
22 Mart 2023: Sivas Merkez 600(Müstakil)
22 Mart 2023: Sakarya Merkez 400(Müstakil)
22 Mart 2023: Mersin Merkez 200(Müstakil)
22 Mart 2023: Kütahya Merkez 1.000(Müstakil)
23 Mart 2023: Bursa Merkez 1.000(Müstakil)
23 Mart 2023: Van Merkez 2 bin(Müstakil)
24 Mart 2023: Çankırı Merkez 81(Müşterek)
24 Mart 2023: Kütahya Merkez 160(Müşterek)
24 Mart 2023: Van Merkez 662(Müşterek)
24 Mart 2023: Çankırı Merkez 700(Müstakil)
27 Mart 2023: Antalya Merkez 10 bin(Müşterek)
27 Mart 2023: İstanbul Merkez 10 bin(Müstakil)

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bakan Kurum: Bu coğrafyayı yeniden ayağa kaldıracağız
EMLAK 310 köy evinin inşa çalışmalarına başlandı
Depremde kaç konut hasar aldı?
EMLAK Depremde kaç konut hasar aldı?
İBB'nin güçlendirme projesine başvurular başladı
EMLAK İBB'nin güçlendirme projesine başvurular başladı
İstanbul'da konut fiyatları rekor tazeledi
EMLAK İstanbul rekor tazeledi
Konut fiyatlarında yıllık artış yüzde 153
EMLAK Konut fiyatları 4 senedir aralıksız yükseliyor
15. Gayrimenkul Emlak Fuarı başlıyor
EMLAK 15. Gayrimenkul Emlak Fuarı başlıyor
2022'de en çok konut satışı aralıkta oldu
EMLAK 2022'de en çok satış aralıkta oldu
Konut satışları şubatta düştü
EMLAK Konut satışlarında düşüş
İzmir'de kaç deprem konutu teslim edildi?
EMLAK İzmir'de kaç deprem konutu teslim edildi?
Rekabet Kurumu, depremin ardından artan ev fiyat ve kiraları için harekete geçti
EMLAK Rekabet artan kiralar için harekete geçti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.