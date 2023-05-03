İş yeri kiraları için zam oranı belli oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Emlak
ABONE OL

İş yeri kiraları için zam oranı belli oldu

Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kira zam oranı da ortaya çıktı. TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan zam oranı yüzde 67,20 oldu. Ocak ayında 72,45 ile zirveyi gören oran, şubat ayında 71,83'e, mart ayında ise 70,20'ye düşmüştü. İş yerleri kiraları için bu ay tavan zam oranı 67,20 olarak uygulanabilecek

İş yeri kiraları için zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira zam oranı, mart enflasyonunun açıklanmasıyla yüzde 67,20 olarak ortaya çıktı.

Ocak ayında 72,45 ile zirveyi gören oran, şubat ayında 71,83'e, mart ayında ise 70,20'ye düşmüştü.

İş yerleri kiraları için bu ay tavan zam oranı yüzde 67,20 olarak uygulanabilecek.

KİRADA TAVAN UYGULAMASININ DEVAM EDECEĞİ AÇIKLANDI

Geçmiş yıllarda konut ve işyeri kira zamları 12 aylık tüfe ortalaması ile hesaplanırken, yüksek fiyat artışları nedeniyle geçtiğimiz haziran ayında 'yüzde 25 tavan' uygulaması getirilmişti. 1 yıllığına hayata geçirilen bu uygulama, temmuz ayında sona erecekti. Temmuza yaklaşılırken konuyla ilgili hükümetten art arda açıklamalar geldi. Önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tavan uygulamasının devam edeceğini duyurdu. Ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, fahiş artış konusunda yeni çalışmaları olduğunu, fahiş kira artışı yapanlara hapis ve para cezası gibi yaptırımların uygulanabileceğini söyledi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

'Konut'ta elektrik ve gaz etkisi! - Ekonomi Haberleri
EMLAK 'Konut'ta elektrik ve gaz etkisi!
'Tiny house'lar için suç duyurusu
EMLAK 'Tiny house'lar için suç duyurusu
'Yarısı Bizden' kampanyasına başvuru sayısı 438 bini geçti - Ekonomi Haberleri
EMLAK 'Yarısı Bizden'e başvuru sayısı 438 bini geçti
İngiltere'de konut fiyatları nisanda yüzde 0,5 arttı
EMLAK İngiltere'de konut fiyatları arttı
“Servet Raporu” sonuçları açıklandı
EMLAK “Servet Raporu” sonuçları açıklandı
Londra’da ortalama konut kirası 2 bin 500 sterlini aşarak rekor kırdı
EMLAK Londra’da ortalama konut kirası rekor kırdı
2023 yılının 1. çeyreğinde Türkiye genelinde konut fiyatları yıllık yüzde 154, kiralar ise yüzde 197 arttı
EMLAK Kiralar yüzde 197 arttı
Erden Timur, Gayrimenkul İçin Strateji Platformu Başkanlığı'na seçildi
EMLAK Erden Timur, GİSP başkanı seçildi
İspanya'da kira artışlarına ilk kez sınırlama getirildi
EMLAK İspanya'da kira artışlarına ilk kez sınırlama ...
Hukukçular 'fahiş kira artışı'na ceza uygulaması için ne diyor? - Haberler
EMLAK Hukukçular ne diyor?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.