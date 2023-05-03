İş yeri kiraları için zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira zam oranı, mart enflasyonunun açıklanmasıyla yüzde 67,20 olarak ortaya çıktı.

Ocak ayında 72,45 ile zirveyi gören oran, şubat ayında 71,83'e, mart ayında ise 70,20'ye düşmüştü.

İş yerleri kiraları için bu ay tavan zam oranı yüzde 67,20 olarak uygulanabilecek.

KİRADA TAVAN UYGULAMASININ DEVAM EDECEĞİ AÇIKLANDI

Geçmiş yıllarda konut ve işyeri kira zamları 12 aylık tüfe ortalaması ile hesaplanırken, yüksek fiyat artışları nedeniyle geçtiğimiz haziran ayında 'yüzde 25 tavan' uygulaması getirilmişti. 1 yıllığına hayata geçirilen bu uygulama, temmuz ayında sona erecekti. Temmuza yaklaşılırken konuyla ilgili hükümetten art arda açıklamalar geldi. Önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tavan uygulamasının devam edeceğini duyurdu. Ardından Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, fahiş artış konusunda yeni çalışmaları olduğunu, fahiş kira artışı yapanlara hapis ve para cezası gibi yaptırımların uygulanabileceğini söyledi.