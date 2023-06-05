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Haberler Emlak SON DAKİKA: İş yerleri için kira zam oranı belli oldu
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İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kira zam oranı ortaya çıktı. TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan zam oranı yüzde 63,72 oldu. Ocak ayında 72,45 ile zirveyi gören oran, şubat ayında 71,83'e, mart ayında 70,20'ye, nisan ayında ise 67,20'ye düşmüştü. İş yeri kiraları için bu ay tavan zam oranı 63,72 olarak uygulanabilecek. Konut kiralarında temmuz ayında bitecek olan tavan zam uygulamasına devam edileceği belirtilmişti

SON DAKİKA: İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı TÜFE'nin 12 aylık ortalamasına göre hesaplanan kira zam oranı, mayıs ayı enflasyonunun açıklanmasıyla yüzde 63,72 oldu.

Ocak ayında 72,45 ile zirveyi gören oran, şubat ayında 71,83'e, mart ayında 70,20'ye, nisan ayında ise 67,20'ye düşmüştü.

İş yerleri kiraları için bu ay tavan zam oranı yüzde 63,72 olarak uygulanabilecek.

KONUTTA TAVAN UYGULAMASINA DEVAM EDİLMESİ BEKLENİYOR

Geçmiş yıllarda konut ve işyeri kira zamları 12 aylık tüfe ortalaması ile hesaplanırken, yüksek fiyat artışları nedeniyle geçtiğimiz haziran ayında 'yüzde 25 tavan' uygulaması getirilmişti. 1 yıllığına hayata geçirilen bu uygulama, temmuz ayında sona erecekti.

Konuyla ilgili yetkililerden geçtiğimiz ay açıklamalar geldi. Önce Eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tavan uygulamasının devam edeceğini duyurdu. Ardından Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, fahiş artış konusunda yeni çalışmaları olduğunu, fahiş kira artışı yapanlara hapis ve para cezası gibi yaptırımların uygulanabileceğini söyledi.

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Haberi Hazırlayan : Ahmet Hamdi Girgin

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