İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, 2018 yılında öldürülen iş insanı Ali Rıza Gültekin cinayetiyle ilgili şüphelilerden Sergen G. polise teslim oldu.

Ünlü bir giyim firmasının sahibi Ali Rıza Gültekin 14 Kasım 2018 günü Beşiktaş Balmumcu'da bir dernek açılışına çağrıldı. İddiaya göre, "kumar günü" olarak düzenlenen bu dernek açılışına giden iş insanı, 5 kişinin yer aldığı saldırıda kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre olay sonrası yapılan çalışmalarda saldırıyı Mehmet B. ile Mustafa B. adlı kardeşlerin yönettiği organize suç örgütünün gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

OLAYLA İLGİLİ YENİ GELİŞME YAŞANDI

Olay sonrası düzenlenen operasyonlarda çetenin önemli isimlerinden Mehmet B. yakalandı. Mehmet B. tutuklanıp cezaevine gönderildi. Olaydan 28 ay sonra yeni bir gelişme daha yaşandı. Cinayet olayında yer alan önemli kişilerden biri Sergen G. polise teslim oldu. İfadesi alınan Sergen G. işlemlerin ardından götürüldüğü adliye de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KENDİLERİNİ TOKAT'TA GÖSTERDİLER

Geçen günlerde iş insanı cinayetiyle ilgili iddianame tamamlandı. Hazırlanan iddianamede de ilginç detaylar ortaya çıkmıştı. Ortaya çıkan ayrıntılara göre olayı gerçekleştiren Mustafa B., olaydan 3 saat sonra Tokat Devlet Hastanesi'nde kayıt açtırdı. Yine çete lideri Mehmet B. de aynı saatlerde Tokat'ın Turhal ilçesindeki devlet hastanesinde muayenedeydi. Ancak polise göre şüphelilerin bu kadar kısa sürede Tokat'ta olmaları mümkün değildi. Olaydan kısa bir süre sonra Turhal'da gözüken çete lideri Mehmet B., Esenyurt’ta yakalandı. Hastanelerde yapılan kontrollerde, çete üyelerinin, Mustafa B. ile Mehmet B. kimliğiyle hastaneye giderek kayıt açtırdıkları belirlendi.

İddianameye giren ayrıntılardan biri de organize suç örgütü çetesinin cep telefonunda yaptıkları konuşmalarda şifreli kelimelerin kullanmasıydı. Telefon dinlemelerine takılmamak için çaba gösteren çetenin silah için kullandıkları şifrelerde iddianamede yer aldı. Çetenin silah yerine "Demir", "Dönme", "Yapma", "Makine" ve "Mallzeme" gibi şifreli kelimeler kullandıkları belirlendi. Olayla ilgili çete yönetici Mustafa B. ve 3 adamı hakkında yakalama kararı bulunuyor.