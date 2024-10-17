İşçi servisi ile tanker çarpıştı: 1 ölü, 22 yaralı
Çorum'un Alaca ilçesinde işçileri taşıyan servis minibüsü ile zift yüklü tanker çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 22 kişi yaralandı.
Çorum'un Alaca ilçesinde Rıza Onar (53) idaresindeki, bir yol yapım şantiyesine ait zift yüklü tanker ile Kemal Çam'ın (45) kullandığı işçi taşıyan minibüs, Tokat-Ankara kara yolu, Alaca Kızıllı köyü yakınlarında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada Nurten Akbaş öldü, sürücülerin yanı sıra minibüsteki Sevim Özdemir (67), Belkız Çam (40), Sevda Yaman (37), Gülay Burcu (49), Nahide Barulay (61), Kahla Ahmed Ali Ali (29), Döne Çakır (62), Sara Nebil Abdulhadi (32), Neda Nedim Bin Yesan (24), Safiye Bolat (48), Münevver Darbaş (62), Ahmet El Esad (17), Songül Arıcı (45), Abdullah El Esad (15), Hasan Mohammed Hamad (29), Güllüzar Berksan, Hüsne Akça, Gülseren Yılmaz ile soyadları tespit edilemeyen Esin ve Sıla yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.