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        Haberler Bilgi Yaşam İSG sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İSG sınavı kaç soru, kaç dakika? 2024 İSG/2 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

        İSG sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor? 2024 İSG/2 sınav süresi, başlangıç-bitiş saati ve soru sayısı

        İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2024-İSG/2) için beklenen tarih geldi çattı. Söz konusu sınava katılım sağlayacak olan adaylar "İSG sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaç soru, kaç dakika?" sorularına yanıt aramaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda 2024 yılının ikinci sınavı ile ilgili ayrıntılara yer verilmişti. İSG/2 sınav giriş belgeleri de erişime açılmıştı. Peki, 2024 İSG sınavı saat kaçta başlıyor, kaç dakika sürecek? İşte, 2024 İSG/2 sınav süresi, başlangıç-bitiş saati ve soru sayısı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2024 - 08:29 Güncelleme: 08.12.2024 - 08:29
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        İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2024-İSG/2) Aralık ayında yapılacak. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavda adaylara, 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulanacak. Her testte 50 soru yer alacak. Aynı tarih ve saatte 5 sertifika alanında yapılacak sınavlarda soru içerikleri farklı olabilecek. Testler içinde ortak sorular da yer alabilecek. Peki, İSG sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte, 2024 İSG/2 sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati ile sınav giriş belgesi alma ekranı.

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        İSG SINAVI NE ZAMAN 2024, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

        ÖSYM sınav takvimi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2024-İSG/2) tarihi belli oldu.

        Takvime göre 2024 İSG/2 sınavı, 8 Aralık Pazar bugün yapılacak. Sınav 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

        ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 34 bin 553 adayın başvurduğu İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 17 ilde düzenlenecek. 18 sınav merkezi, 85 bina ve 1219 salon kullanılacak.

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        İSG/2 SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

        Sınavla ilgili açıklamada bulunan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nda adaylara 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan test uygulanacağını belirtti.

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        Ersoy, açıklamasında şunları kaydetti:

        "Her testte 50 soru yer alacak. 75 dakika cevaplama süresi verilecek sınavda ek süre kullanması uygun görülen adaylar 20 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler.

        Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları, her sınavda olduğu gibi bu sınavlarda da sınav ücretinden muaf tutulacak. 274 aday bu haktan yararlandı. Sınavlara 115 engelli aday katılacak. Sınavlarda emniyet personeli dahil 6 bin 757 kişi görev yapacak. Sınavlara katılacak adaylara başarılar dilerim."

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        2024-İSG/2: SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

        İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2024-İSG/2) giriş belgeleri 28 Kasım'da yayımlandı.

        Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecek.

        İSG SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

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        SINAV MERKEZLERİ VE KODLARI

        010 ADANA

        062 ANKARA/ÇANKAYA

        070 ANTALYA

        160 BURSA

        210 DİYARBAKIR

        250 ERZURUM

        260 ESKİŞEHİR

        270 GAZİANTEP

        341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY/MALTEPE/ATAŞEHİR)

        343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER)

        352 İZMİR/1 (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ)

        380 KAYSERİ

        420 KONYA

        440 MALATYA

        550 SAMSUN

        580 SİVAS

        610 TRABZON

        650 VAN

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        İSG/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM takvimine göre, İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı sonuçları 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.

        2024 İSG/2 KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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