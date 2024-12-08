İSG sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor? 2024 İSG/2 sınav süresi, başlangıç-bitiş saati ve soru sayısı
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2024-İSG/2) için beklenen tarih geldi çattı. Söz konusu sınava katılım sağlayacak olan adaylar "İSG sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaç soru, kaç dakika?" sorularına yanıt aramaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda 2024 yılının ikinci sınavı ile ilgili ayrıntılara yer verilmişti. İSG/2 sınav giriş belgeleri de erişime açılmıştı. Peki, 2024 İSG sınavı saat kaçta başlıyor, kaç dakika sürecek? İşte, 2024 İSG/2 sınav süresi, başlangıç-bitiş saati ve soru sayısı...
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2024-İSG/2) Aralık ayında yapılacak. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavda adaylara, 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir test uygulanacak. Her testte 50 soru yer alacak. Aynı tarih ve saatte 5 sertifika alanında yapılacak sınavlarda soru içerikleri farklı olabilecek. Testler içinde ortak sorular da yer alabilecek. Peki, İSG sınavı ne zaman, saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek? İşte, 2024 İSG/2 sınav süresi, başlangıç ve bitiş saati ile sınav giriş belgesi alma ekranı.
İSG SINAVI NE ZAMAN 2024, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?
ÖSYM sınav takvimi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2024-İSG/2) tarihi belli oldu.
Takvime göre 2024 İSG/2 sınavı, 8 Aralık Pazar bugün yapılacak. Sınav 10.15'te başlayacak. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 34 bin 553 adayın başvurduğu İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 17 ilde düzenlenecek. 18 sınav merkezi, 85 bina ve 1219 salon kullanılacak.
İSG/2 SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
Sınavla ilgili açıklamada bulunan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'nda adaylara 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan test uygulanacağını belirtti.
Ersoy, açıklamasında şunları kaydetti:
"Her testte 50 soru yer alacak. 75 dakika cevaplama süresi verilecek sınavda ek süre kullanması uygun görülen adaylar 20 dakika ilave sürelerini kullanabilecekler.
Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları, her sınavda olduğu gibi bu sınavlarda da sınav ücretinden muaf tutulacak. 274 aday bu haktan yararlandı. Sınavlara 115 engelli aday katılacak. Sınavlarda emniyet personeli dahil 6 bin 757 kişi görev yapacak. Sınavlara katılacak adaylara başarılar dilerim."
2024-İSG/2: SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2024-İSG/2) giriş belgeleri 28 Kasım'da yayımlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden edinebilecek.
SINAV MERKEZLERİ VE KODLARI
010 ADANA
062 ANKARA/ÇANKAYA
070 ANTALYA
160 BURSA
210 DİYARBAKIR
250 ERZURUM
260 ESKİŞEHİR
270 GAZİANTEP
341 İSTANBUL-1 (KADIKÖY/MALTEPE/ATAŞEHİR)
343 İSTANBUL-3 (BEYOĞLU/ŞİŞLİ/BEŞİKTAŞ/KAĞITHANE/SARIYER)
352 İZMİR/1 (KARŞIYAKA/BORNOVA/ÇİĞLİ)
380 KAYSERİ
420 KONYA
440 MALATYA
550 SAMSUN
580 SİVAS
610 TRABZON
650 VAN
İSG/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimine göre, İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı sonuçları 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak.