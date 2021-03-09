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ISINACAĞIZ | Son dakika HAVA DURUMU 9 Mart: Sıcaklıklar 3 bölgede yükseliyor!

Hava durumu 9 Mart tahmin raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Yapılan son dakika değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece arasında artması bekleniyor. Peki bugün hava durumu nasıl? İşte, Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu ile diğer bazı illerimize dair hava durumu tahminleri...

ISINACAĞIZ | Son dakika HAVA DURUMU 9 Mart: Sıcaklıklar 3 bölgede yükseliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 9 Mart hava durumu raporu yayınlandı. Yapılan son dakika değerlendirmelere göre bugün Muğla ve çevresi ile Hatay ve çevresi için yağmur uyarısı yapıldı. Öte yandan kuzey, iç ve batı kesimlerde hava sıcaklıklarının bugün 2 ila 4 derece arasında artması bekleniyor. Peki, hava durumu bugün nasıl olacak? İşte 9 Mart hava durumu raporunun detayları...

9 MART HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Muğla, Aydın, Denizli, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Antalya’nın batı kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

SICAKLIKLAR ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, zamanla Marmara ve Ege'de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C
Az bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C
Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 14°C
Az bulutlu

KOCAELİ °C, 15°C
Az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İZMİR °C, 19°C
Paçalı yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 19°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Antalya'nın batı kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde batı kıyıları sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Salı) aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 14°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C
Az bulutlu

ÇANKIRI °C, 12°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C
Az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 11°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 12°C
Az bulutlu

DÜZCE °C, 16°C
Az bulutlu

KASTAMONU °C, 11°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 11°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 11°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu

HAKKARİ °C, 6°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 6°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

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