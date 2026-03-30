        Haberler Yaşam İskandinav yarımadasından göçen çıvgın kuşu, Diyarbakır’da görüntülendi

        İskandinav yarımadasından Türkiye'ye kışı geçirmek üzere gelen çıvgın kuşu, Diyarbakır'daki Devegeçidi Barajı sazlıklarında beslenirken görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 09:47 Güncelleme:
        İskandinav yarımadasından Diyarbakır'a!

        Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde nadir görülen türler arasında yer alan, batı ve kuzey bölgelerde ise daha yaygın olan çıvgın kuşu (Phylloscopus collybita), Diyarbakır’daki Devegeçidi Barajı sazlıklarında beslenirken DHA ekibi tarafından görüntülendi.

        İskandinav yarımadasından kışı geçirmek üzere Türkiye’ye göçtüğü belirtilen kuşun, sazlıklarda bit, sinek, sivrisinek ve tırtıl gibi türlerle beslendiği görüldü.

        REKLAM

        Başı küçük ve yuvarlak, gagası kısa, bacakları ince ve siyahımsı olan çıvgın kuşunun Türkiye’nin kuzey bölgelerinde üreyen popülasyonu da bulunuyor. Türün ağırlıklı olarak İskandinav ülkelerinde yaygın olduğu biliniyor.

        579 KİLOMETRELİK GÖÇ KAYDI

        Türkiye’nin anonim kuşları sitesi Trakuş verilerine göre; 30 Eylül 2018’de Romanya’nın Köstence kentinde halkalanan bir çıvgın, 189 gün sonra Ankara Eymir’de yeniden yakalanırken, bu sürede 579 kilometre katettiği tespit edildi.

        Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesine göre de düşük risk kategorisinde yer alan çıvgının küresel popülasyonunun da artış eğiliminde olduğu belirtildi.

        #çıvgın kuşu
        #Diyarbakır
        #İskandinav yarımadası
