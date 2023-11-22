İskenderiye Nerede? İskenderiye Hangi Ülkede, Nereye Bağlı ve Nasıl Gidilir?

İskenderiye Nerede? İskenderiye Hangi Ülkede, Nereye Bağlı ve Nasıl Gidilir?

İskenderiye nerede? İskenderiye hangi ülkede, nereye bağlı ve nasıl gidilir? 3 kıtanın ticaret ve ulaşım yollarının kesiştiği bir konumda olması yer alan İskenderiye, önemli bir liman şehri olarak karşımıza çıkmaktadır. Mısır'ın gözde şehirlerinden biri olan İskenderiye, yeryüzünde varlığını devam ettiren en eski şehirlerden biridir. İskenderiye nerede? İskenderiye hangi ülkede, nereye bağlı ve nasıl gidilir? İşte, detaylar.

Oldukça fazla Yunan kültürü etkisinde kalmış bu yerleşim yeri bünyesinde farklı kültürleri barındırmaktadır; yani karma kültürlü bir şehirdir. Büyük İskender tarafından kurulan kent, doğal güzelliği ve stratejik önemiyle dikkat çekmektedir. İskenderiye nerede? İskenderiye feneri nerede? İskenderiye Kütüphanesi nerede? İşte, merak edilen detaylar.

İskenderiye Nerede?

Afrika kıtasında yer alan İskenderiye, Mısır’ın bir şehridir. Mısır’ı Akdeniz’e bağlayan kıyı noktasında konumlanmış bu şehir, başkent Kahire’den sonra en önemli şehir olarak karşımıza çıkar. Bir liman şehri olup yaklaşık 5,5 milyon nüfus ve 2.700 kilometrekare yüzölçümüne sahiptir.

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Büyük İskender tarafından kurulan şehir, Yunan mimar Dinocrates tarafından M.Ö. yaklaşık 332-331 yıllarında Rhakotis antik kenti alanında tasarlanmıştır. Mısır asıllı özelliklerine nazaran Yunan izlerinin daha baskın olarak gözlemlendiği şehir, “Mısır’ın yanındaki İskenderiye” anlamına gelen ‘Alexandria Ad Aegyptum’ olarak bilinmekteydi. İskenderiye Mısır’ı gerek bir ticaret toplumu gerekse kültür merkezi olarak dünya piyasasına tanıtmaktadır.

Şehir ızgara şeklinde tasarlanmış olup tasarımı da Yunan asıllıdır. İki tekerlekli at arabalarından dolayı şehir geniş bulvarlara sahiptir. Adını Yunan alfabesinin ilk beş harfinden alan beş mahalleye ayrılmaktadır: Alfa, Beta, Gamma, Delta ve Epsilon. Alfa mahallesinde kraliyet sarayları, müzeler, ana tapınak, kütüphane ve bahçelerin bulunduğu kraliyet mahallesiydi. Beta mahallesinde ise Yunan soyluları yaşam sürmekteydi. Yunan halk tabakasının yaşadığı mahalle ise Gamma mahallesiydi. Delta mahallesinde ise azınlıklar yaşam sürmekteydi. Epsilon ise Mısır’ın yerlilerine ayrılmıştır. Kent, dünyanın yedi harikasından biri olan ve üzerinde konumlandığı adayla aynı ismi taşıyan, İskenderiye (Pharos) Deniz Feneri’ne ev sahipliği yapmaktaydı.

İskenderiye Feneri Nerede?

Tarihte inşa edilmiş deniz fenerlerinin en yüksek olanı olan İskenderiye Feneri, dünyanın yedi harikasından biri olmasına karşın günümüzde bulunmamaktadır. İnşaası MÖ 285-246 yılları arasında süren fener, bu devletin ilk iki kralı I. Ptolemaios Soter ve II. Ptolemaios tarafından Mısır'da İskenderiye Limanı'nın karşısındaki Pharos Adası üzerine yaptırılmıştı.

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Fenerin mimarı Knidoslu Sostratus'tur. Beyaz mermerden yapılan fener, kaidesi ile birlikte 135 metre yüksekliktedir. Tepesinde yer alan ve tunçtan yapılmış büyük bir ayna bulunmaktadır. Bu ayna 70 kilometre uzaklıktan görülüyor ve limana giren gemilere rehberlik ediyordu. Alt kısmı ise dikdörtgen biçimde olup yaklaşık 55 metre yüksekliğindeydi. Orta bölümün yüksekliği ise 27 metre kadardı. Üst kısmı MS 955 yılında meydana gelen deprem ve fırtınadan dolayı, gövde kısmı ise 1302'de başka bir depremden dolayı yıkıldı. 1500 yılında ise yapıya ait kalıntılar tamamen yok oldu.

İskenderiye Kütüphanesi Nerede?

MÖ 3. yüzyılın başlarında Mısır'ın İskenderiye kentinde Ptolemaios hanedanı tarafından kurulmuş olan bu antik kütüphanede eski kaynaklar 150 bin cilt el yazması eserin toplandığını kaydetmektedir.

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İskenderiye Müzesi olarak da isimlendirilen bu kütüphane, araştırma enstitüsünün bir bölümü olarak inşa edilmiştir.

İskenderiye Kütüphanesi 900.000 el yazmasıyla Antikçağın en büyük dermesine sahip bir kütüphaneydi. Eserlerin papirüslere yazılarak rulo şeklinde saklandığı belirtiliyordu. Kütüphane büyük bilim insanlarına da ev sahipliği yapmıştır. Ancak bu kütüphanenin yakılmasıyla birlikte insanlık tarihinin bilim ve kültür hazinesi yok oldu. Yakılan İskenderiye kütüphanesinin bulunduğu konuma Yeni İskenderiye Kütüphanesi yapılmış ve 2002 yılında hizmete açılmıştır.

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