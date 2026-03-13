Canlı
        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ 13 Mart baraj doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ 13 Mart baraj doluluk oranı: İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 13 Mart 2026 itibarıyla İstanbul baraj doluluk oranlarını açıkladı. Peki Alibey, Sazlıdere, Darlık ve diğer barajlarda doluluk yüzdesi ve son durum ne? İşte İstanbul barajlarının güncel seviyesi

        İSKİ tarafından 13 Mart 2026 itibarıyla açıklanan baraj doluluk oranlarına göre, bazı barajlar yüzde 80 doluluk seviyesine yaklaşırken, Terkos ve Istrancalar gibi kritik barajlarda doluluk oranları düşük seviyelerde gözlemleniyor. İşte, güncel baraj doluluk oranı

        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İSKİ'nin verilerine göre 13 Mart itibarıyla İstanbul'daki barajların doluluk oranları 45,94 oranında kaldı.

        Ömerli Barajı: % 66,09

        Darlık Barajı: % 61,81

        Elmalı Barajı: % 86,39

        Terkos Barajı: % 29,27

        Alibey Barajı: % 35,73

        Büyükçekmece Barajı: % 34,88

        Sazlıdere Barajı: % 29,38

        Istrancalar Barajı: % 33,74

        Kazandere Barajı: % 56,12

