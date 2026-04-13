İSKİ 13 Nisan 2026 baraj doluluk oranı: İSKİ verileri ile İstanbul barajlarının güncel su seviyesi yüzde kaç oldu?
İstanbul’da baraj doluluk oranları, İstanbulluların gündemindeki yerini koruyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından her gün resmi olarak açıklanan verilerle su seviyelerindeki değişim yakından izlenirken, kente su sağlayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarında son durum netleşti. Özellikle son günlerde etkisini artıran yağışların, baraj doluluk oranlarına olumlu yansıdığı ve seviyelerin kritik eşiğin üzerine çıktığı görülüyor. Peki, 13 Nisan 2026 itibarıyla İstanbul barajlarında doluluk oranı yüzde kaç seviyesinde? İşte ayrıntılar…
İSKİ 13 NİSAN 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 13 Nisan 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 70,29 olarak ölçüldü.
İSTANBUL BARAJLARININ GÜNCEL VERİLERİ
Ömerli Barajı: yüzde 92,63
Darlık Barajı: yüzde 86,43
Elmalı Barajı: yüzde 92,29
Terkos Barajı: yüzde 56,29
Alibey Barajı: yüzde 67,75
Büyükçekmece Barajı: yüzde 56,83
Sazlıdere Barajı: yüzde 45,62
Istrancalar Barajı: yüzde 66,84
Kazandere Barajı: yüzde 62,42
Pabuçdere Barajı: yüzde 59,76