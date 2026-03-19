        Haberler Bilgi Gündem İSKİ 19 Mart 2026 baraj doluluk oranı: Arife günü İstanbul barajlarının güncel su seviyesi yüzde kaç oldu?

        İSKİ 19 Mart baraj doluluk oranı: İstanbul barajlarının güncel su seviyesi yüzde kaç oldu?

        İstanbul'da barajlardaki su seviyesi, kentte yaşayan vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından paylaşılan güncel verilere göre, şehre su sağlayan barajların doluluk oranları günlük olarak açıklanıyor. Peki, 19 Mart 2026 itibarıyla İstanbul barajlarında doluluk oranı ne durumda, su seviyesi yüzde kaç oldu? İşte tüm ayrıntılar…

        Habertürk
        Giriş: 19.03.2026 - 09:47
        ABONE OL
        İstanbul’daki barajların doluluk oranları, İstanbullu vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), barajlara ilişkin güncel verileri her gün resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşıyor. Açıklanan son verilere göre, İstanbul’un içme suyu ihtiyacını karşılayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki su seviyesi belli oldu. Peki, 19 Mart 2026 Arife günü itibarıyla İstanbul barajlarının doluluk oranı yüzde kaç seviyesinde? İşte detaylar…

        İSKİ 19 MART BARAJ DOLULUK ORANI

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 19 Mart 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 46,03 seviyesinde kaydedildi.

        İSTANBUL BARAJLARINDA SON DURUM

        Ömerli Barajı: yüzde 67,60

        Darlık Barajı: yüzde 60,94

        Elmalı Barajı: yüzde 85,07

        Terkos Barajı: yüzde 29,41

        Alibey Barajı: yüzde 34,23

        Büyükçekmece Barajı: yüzde 34,54

        Sazlıdere Barajı: yüzde 29,06

        Istrancalar Barajı: yüzde 31,80

        Kazandere Barajı: yüzde 54,17

        Pabuçdere Barajı: 28,77

