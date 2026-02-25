İSKİ 25 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
Yağan yağmur ve kar yağışı sonrası barajlardaki doluluk oranı değişiyor. İstanbul'da yağan son yağışlarla barajlardaki su seviyesi olumlu anlamda etkilendi. En son yüzde 40 seviyesini görenler barajlardaki son durum merak konusu. Peki, 25 Şubat İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul baraj doluluk oranı açıklandı. İSKİ verilerine göre pek çok barajın doluluk oranı değişti. İşte, güncel baraj doluluk oranı
25 ŞUBAT GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre İstanbul genelindeki barajların ortalama doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 43.7 olarak ölçüldü.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı: %60,23
Darlık Barajı: %60,46
Elmalı Barajı: %92,46
Terkos Barajı: %28
Alibey Barajı: %36,04
Büyükçekmece Barajı: %33,2
Sazlıdere Barajı: %27,4
Istrancalar Barajı: %61,13
