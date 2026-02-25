Canlı
        İSKİ 25 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ 25 Şubat İstanbul baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Yağan yağmur ve kar yağışı sonrası barajlardaki doluluk oranı değişiyor. İstanbul'da yağan son yağışlarla barajlardaki su seviyesi olumlu anlamda etkilendi. En son yüzde 40 seviyesini görenler barajlardaki son durum merak konusu. Peki, 25 Şubat İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Giriş: 25.02.2026 - 10:25
        1

        İstanbul baraj doluluk oranı açıklandı. İSKİ verilerine göre pek çok barajın doluluk oranı değişti. İşte, güncel baraj doluluk oranı

        2

        25 ŞUBAT GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre İstanbul genelindeki barajların ortalama doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 43.7 olarak ölçüldü.

        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        Ömerli Barajı: %60,23

        Darlık Barajı: %60,46

        3

        Elmalı Barajı: %92,46

        Terkos Barajı: %28

        Alibey Barajı: %36,04

        Büyükçekmece Barajı: %33,2

        Sazlıdere Barajı: %27,4

        Istrancalar Barajı: %61,13

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Yapay zekayla fotoğraf oyunu!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğim"
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        'Minik Serçe' ortaya çıktı
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Trump'ın Paris Büyükelçisi dünürü kriz yarattı
        Sağanak yağmur ve kar bekleniyor! Sıcaklıklar düşüyor
        Çıldır Gölü'ne erken gelen martılar, buzla karşılaştı!
        Warner Bros Paramount'un teklifini "üstün teklif" potansiyelinde gördü
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Epstein baskısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı
        Kadavradan yağ transferi
        İftarda doğru sıralama nasıl?
        HAK-İŞ’ten asgari ücret önerisi
        Osimhen'de maaş spekülasyon, ağrı gerçek
