İSKİ 26 Şubat baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ baraj doluluk oranı seviyesini duyurdu. Ömerli, Terkos, Elmalı, Alibeyköy ve diğer barajların doluluk oranları güncel İSKİ verilerine yansıdı. Peki, 26 Şubat İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul baraj doluluk oranı ne kadar oldu?
Giriş: 26.02.2026 - 09:59 Güncelleme:
1
İstanbul baraj doluluk oranı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verileri ile güncellendi. Ömerli, Terkos, Elmalı, Alibeyköy ve diğer barajların doluluk oranları merak ediliyor. İşte, İSKİ verilerine göre 26 Şubat baraj doluluk oranı
2
26 ŞUBAT GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre İstanbul genelindeki barajların ortalama doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 44.01 olarak ölçüldü.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı: %60,23
Darlık Barajı: %60,46
Elmalı Barajı: %92,46
Terkos Barajı: %28
3
Alibey Barajı: %36,04
Büyükçekmece Barajı: %33,2
Sazlıdere Barajı: %27,4
Istrancalar Barajı: %61,13
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ