İSKİ 26 Şubat baraj doluluk oranı: İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İstanbul baraj doluluk oranı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verileri ile güncellendi. Ömerli, Terkos, Elmalı, Alibeyköy ve diğer barajların doluluk oranları merak ediliyor. İşte, İSKİ verilerine göre 26 Şubat baraj doluluk oranı