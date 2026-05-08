İSKİ 8 Mayıs baraj doluluk oranı: İSKİ verileri ile İstanbul’da barajlarının doluluk oranları yüzde kaç oldu?
İstanbul’da barajlardaki su doluluk oranları, kent gündeminin en dikkat çeken konularından biri olmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) her gün yayımladığı resmi verilerle barajlardaki su seviyelerini takip ediyor. Kentin su ihtiyacını karşılayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki son durum da bu kapsamda netlik kazandı. Son günlerde artan yağışlar, baraj doluluk oranlarına olumlu yansıdı ve birçok barajda su seviyesi kritik seviyenin üzerine çıktı. Peki, 8 Mayıs 2026 Cuma itibarıyla İstanbul’daki barajların doluluk oranı ne durumda? İşte tüm detaylar…
İSKİ 8 MAYIS 2026 BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 8 Mayıs 2026 Cuma günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 71,93 seviyesinde kaydedildi.
İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı: yüzde 95,38
Darlık Barajı: yüzde 91,49
Elmalı Barajı: yüzde 95,52
Terkos Barajı: yüzde 58,90
Alibey Barajı: yüzde 67,10
Büyükçekmece Barajı: yüzde 56,11
Sazlıdere Barajı: yüzde 45,70
Istrancalar Barajı: yüzde 45,92
Kazandere Barajı: yüzde 59,31
Pabuçdere Barajı: yüzde 59,48