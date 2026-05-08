Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İSKİ 8 MAYIS 2026 BARAJ DOLULUK ORANI: İSKİ verileri ile İstanbul’da barajlarının doluluk oranları yüzde kaç oldu?

        İSKİ 8 Mayıs baraj doluluk oranı: İSKİ verileri ile İstanbul’da barajlarının doluluk oranları yüzde kaç oldu?

        İstanbul'da barajlardaki su seviyeleri, şehirde yaşayanların gündeminde öncelikli konulardan biri olmayı sürdürüyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından günlük olarak paylaşılan veriler, baraj doluluk oranlarındaki değişimi gözler önüne seriyor. Son dönemde etkili olan yağışlar sayesinde birçok barajın su seviyesi kritik eşiklerin üzerine çıktı. Peki, 8 Mayıs 2026 Cuma itibarıyla İstanbul'daki barajlarda durum ne? Su seviyesi yüzde kaç oldu? İşte ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Mayıs 2026 - 09:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İstanbul’da barajlardaki su doluluk oranları, kent gündeminin en dikkat çeken konularından biri olmaya devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) her gün yayımladığı resmi verilerle barajlardaki su seviyelerini takip ediyor. Kentin su ihtiyacını karşılayan Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki son durum da bu kapsamda netlik kazandı. Son günlerde artan yağışlar, baraj doluluk oranlarına olumlu yansıdı ve birçok barajda su seviyesi kritik seviyenin üzerine çıktı. Peki, 8 Mayıs 2026 Cuma itibarıyla İstanbul’daki barajların doluluk oranı ne durumda? İşte tüm detaylar…

        2

        İSKİ 8 MAYIS 2026 BARAJ DOLULUK ORANI

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 8 Mayıs 2026 Cuma günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 71,93 seviyesinde kaydedildi.

        3

        İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANLARI

        Ömerli Barajı: yüzde 95,38

        Darlık Barajı: yüzde 91,49

        Elmalı Barajı: yüzde 95,52

        Terkos Barajı: yüzde 58,90

        Alibey Barajı: yüzde 67,10

        Büyükçekmece Barajı: yüzde 56,11

        Sazlıdere Barajı: yüzde 45,70

        Istrancalar Barajı: yüzde 45,92

        Kazandere Barajı: yüzde 59,31

        Pabuçdere Barajı: yüzde 59,48

        ÖNERİLEN VİDEO

        93 yaşındaki kişiyi darbedip cüzdanını gasbetti

        ANKARA'da 15 suç kaydı bulunan Serkan Aytaç'ın (36), Zafer Savun'u (93) yaklaşık 4 dakika darbedip, içerisinde 7 bin lira olan cüzdanını gasbettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrası yakalanan Aytaç, tutuklandı.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        Ateşkeste kritik eşik!
        Ateşkeste kritik eşik!
        Sahada hakem, fakültede öğrenci, hastanede hemşire
        Sahada hakem, fakültede öğrenci, hastanede hemşire
        Dünya devinden Osimhen'e teklif!
        Dünya devinden Osimhen'e teklif!
        27 yıl sonra canlı dinler gibi... Efsaneyi hatırlattı!
        27 yıl sonra canlı dinler gibi... Efsaneyi hatırlattı!
        Yok olarak var olmayı seçti
        Yok olarak var olmayı seçti
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        800 dolara satılan Apple hisselerinin hikâyesi
        800 dolara satılan Apple hisselerinin hikâyesi
        Reddi miras o aylığı engellemez
        Reddi miras o aylığı engellemez
        Eurovision teklifini geri çevirdi
        Eurovision teklifini geri çevirdi
        Chrome’dan ‘izinsiz’ 4GB AI indirmesi
        Chrome’dan ‘izinsiz’ 4GB AI indirmesi
        Arda Turan'lı Shakhtar, yarı finalde elendi!
        Arda Turan'lı Shakhtar, yarı finalde elendi!
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        Fahiş aidata TBMM freni!
        Fahiş aidata TBMM freni!
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı
        Avrupa'nın yeni enerji açmazı
        Avrupa'nın yeni enerji açmazı
        Parçalı bulutlu ve yağmurlu bir gün! Sıcaklıklar artıyor
        Parçalı bulutlu ve yağmurlu bir gün! Sıcaklıklar artıyor
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Katar'dan Beyaz Saray'a 400 milyon dolarlık "hediye"
        Katar'dan Beyaz Saray'a 400 milyon dolarlık "hediye"