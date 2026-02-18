Canlı
        İSKİ baraj doluluk oranı 18 Şubat 2026: Yağışların ardından İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ tarafından İstanbul baraj doluluk oranı duyuruldu. Yağan yağışlarla birlikte beslenen barajlardaki doluluk oranı yüzde 40 seviyesinin üzerinde. En yüksek doluluk yüzde 89.46 ile Elmalı Barajı'nda, en düşük oran ise yüzde 23,42 ile Pabuçdere Barajı'nda kaydedildi. İşte, 18 Şubat 2026 Çarşamba gününe ait verilerle güncel baraj doluluk oranı

        Giriş: 18.02.2026 - 09:59 Güncelleme: 18.02.2026 - 10:25
        İstanbul baraj doluluk oranları İstanbul'da meydana gelen son yağışların ardından merak konusu oldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kurak geçen ekim, kasım aylarında yüzde 20-25 seviyelerinin altına düşen barajlardaki su seviyesi son yağışlarla yavaş yavaş yükselmeye başladı. Peki, 18 Şubat bugün İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI (İSKİ VERİLERİ)

        İSKİ tarafından paylaşılan 18 Şubat 2026 tarihli verilerine göre, İstanbul genel baraj doluluk oranı %40,48 seviyesine ulaştı.

        Öne Çıkan Barajlar:

        Ömerli Barajı: 56,64

        Darlık Barajı: 58,75

        Elmalı Barajı: %89,46

        Terkos Barajı: %25,84

        Alibey Barajı: %34,23

        Büyükçekmece Barajı: %29,19

        Sazlıdere Barajı: %25,44

        Istrancalar: %74,42

        Kazandere: %14,88

        Pabuçdere: %23,42

