Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Kurban Bayramınız kutlu olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

İSKİ DUYURDU! 20 Temmuz İstanbul son dakika su kesintisi duyuruları! İstanbul'da su ne zaman gelecek?

İstanbullular, bayramın birinci günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa Yakası'nda meydana gelecek su kesintileri araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, bayramda sevdiklerini ağırlamaya hazırlanan İstanbullular için gün içinde yaşanacak su kesintilerini resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. 20 Temmuz İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler neler? İSKİ duyurdu: İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ DUYURDU! 20 Temmuz İstanbul son dakika su kesintisi duyuruları! İstanbul'da su ne zaman gelecek?

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Salgın nedeniyle evden çalışma sistemine geçilmesi su kesintisi duyurularının araştırılmasına neden oldu. 20 Temmuz 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 20 Temmuz 2021 İSKİ su kesintisi

20 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Büyükçavuşlu Merkez Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 19.07.2021 10:58
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.7.2021 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İstanbul son dakika elektrik kesintileri... 20 Temmuz AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula
GÜNDEM İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
Bayramda sağlık ocakları açık mı? Bayramda aşılama olacak mı? 20 Temmuz Kurban Bayramında açık olan yerler
GÜNDEM Bayramda sağlık ocakları açık mı?
Siyasilerin bayram mesajları!
GÜNDEM Siyasilerin bayram mesajları!
Kurban kesildikten sonra namaz nasıl kılınır? Diyanet Kurban kesilince kaç rekat namaz kılınır?
GÜNDEM Kurban kesildikten sonra namaz nasıl kılınır?
SON DAKİKA: Fuat Oktay'dan başörtüsü kararı açıklaması - Haberler
GÜNDEM Fuat Oktay'dan başörtüsü kararı açıklaması
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC'de flaş açıklamalar!
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar!
Kurban kesilirken hangi dualar okunur? Kurban duası nasıl yapılır? Diyanet Kurban kesilirken okunacak dualar
GÜNDEM Kurban kesilirken okunacak dualar nelerdir?
Bayram mesajları 2021 | Kısa ve resimli Kurban Bayramı mesajları İNDİR!
GÜNDEM En güzel bayram mesajları
SON DAKİKA: Bayram coşkusu namazla başladı - Haberler
GÜNDEM Bayram coşkusu namazla başladı
Mutlu kent Sinop’un nüfusu bayram tatilinde 4’e katlandı
GÜNDEM Bayram tatilinde Sinop’un nüfusu 4’e katlandı