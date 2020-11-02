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İSKİ İstanbul su kesintileri: 2 Kasım İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 2 Kasım Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Beyoğlu, Beşiktaş, Sultangazi ve Şişli ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 2 Kasım İstanbul su kesintisi saatleri...

İSKİ İstanbul su kesintileri: 2 Kasım İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 2 Kasım Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Beyoğlu, Beşiktaş, Sultangazi ve Şişli ilçelerinde 2 Kasım günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 2 KASIM 2020

İlçe:Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler:Yenişehir Mah,Hacı Ahmet Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:02.11.2020 09:29
Bitiş Tarihi:

Çalışmanın tahmini olarak 2.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler:Yıldız Mah,Cihannuma Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:02.11.2020 02:43
Bitiş Tarihi:

Çalışmanın tahmini olarak 2.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Sultangazi
Etkilenen Mahalleler:Uğur Mumcu Mah,50Yıl Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:02.11.2020 09:12
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 2.11.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Şişli
Etkilenen Mahalleler:Eskişehir Mah,Bozkurt Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:02.11.2020 09:29
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 2.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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