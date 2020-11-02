Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 2 Kasım Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Beyoğlu, Beşiktaş, Sultangazi ve Şişli ilçelerinde 2 Kasım günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 2 KASIM 2020
|İlçe
|:
|Beyoğlu
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yenişehir Mah,Hacı Ahmet Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|02.11.2020 09:29
|Bitiş Tarihi
|:
Çalışmanın tahmini olarak 2.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Beşiktaş
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Yıldız Mah,Cihannuma Mah
|Arıza Sebebi
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|02.11.2020 02:43
|Bitiş Tarihi
|:
Çalışmanın tahmini olarak 2.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Uğur Mumcu Mah,50Yıl Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|02.11.2020 09:12
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 2.11.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Şişli
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Eskişehir Mah,Bozkurt Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|02.11.2020 09:29
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 2.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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