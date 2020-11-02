Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 2 Kasım Pazartesi günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Beyoğlu, Beşiktaş, Sultangazi ve Şişli ilçelerinde 2 Kasım günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 2 KASIM 2020

İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Yenişehir Mah,Hacı Ahmet Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.11.2020 09:29 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beşiktaş Etkilenen Mahalleler : Yıldız Mah,Cihannuma Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.11.2020 02:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultangazi Etkilenen Mahalleler : Uğur Mumcu Mah,50Yıl Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 02.11.2020 09:12 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 2.11.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.