Neredeyse 16 milyon insanın yaşadığı İstanbul'da su kesintileri en merak edilen konulardan biri. Vatandaşlar her gün "İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?", "İstanbul'da sular hangi ilçelerde kesilecek" sorularına cevap arıyor. İşte 22 Ekim 2020 İstanbul'da su kesintisi yaşayacak olan ilçeler... 22 Ekim İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSTANBUL SU KESİNTİLERİ 22 EKİM 2020

İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah,Cumhuriyet Mah,Atatürk Mah Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.10.2020 09:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.10.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.