Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 5 Ağustos Çarşamba günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Esenler, G.O.Paşa, Sarıyer ve Sultangazi ilçelerinde 5 Ağustos günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 5 AĞUSTOS 2020

İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Oruç Reis Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 05.08.2020 08:21 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2020 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : G.O.Paşa Etkilenen Mahalleler : Fevzi Çakmak Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 05.08.2020 09:12 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Ayazağa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 05.08.2020 03:24 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.