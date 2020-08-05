Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? soruları vatandaşlar tarafından 5 Ağustos Çarşamba günü merak konusu oldu. İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Esenler, G.O.Paşa, Sarıyer ve Sultangazi ilçelerinde 5 Ağustos günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 5 AĞUSTOS 2020
|İlçe
|:
|Esenler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Oruç Reis Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.08.2020 08:21
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2020 tarihinde saat 10:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|G.O.Paşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Fevzi Çakmak Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.08.2020 09:12
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Sarıyer
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ayazağa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.08.2020 03:24
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2020 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|75Yıl Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|05.08.2020 09:11
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 5.8.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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