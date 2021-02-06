İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Avcılar ve Sarıyer ilçelerinde 6 Şubat Cumartesi günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 6 ŞUBAT 2021,
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Avcılar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ambarlı Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
|Başlama Tarihi
|:
|06.02.2021 10:06
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 6.2.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Sarıyer
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kısırkaya Mah,Gümüşdere Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
|Başlama Tarihi
|:
|06.02.2021 10:24
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 6.2.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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