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İSKİ İstanbul su kesintileri: 6 Şubat 2021 İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 6 Şubat Cumartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintisi İstanbul'un Avcılar ve Sarıyer ilçelerinde ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 6 Şubat 2021 İstanbul su kesintisi saatleri...

İSKİ İstanbul su kesintileri: 6 Şubat 2021 İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Avcılar ve Sarıyer ilçelerinde 6 Şubat Cumartesi günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 6 ŞUBAT 2021,

Arıza Kesinti
İlçe:Avcılar
Etkilenen Mahalleler:Ambarlı Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi:06.02.2021 10:06
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 6.2.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Kısırkaya Mah,Gümüşdere Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi:06.02.2021 10:24
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 6.2.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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