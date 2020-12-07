İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Eyüpsultan, Sultangazi ilçelerinde 7 Aralık günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 7 ARALIK 2020
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Göktürk Merkez Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|07.12.2020 09:30
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|İlçe
|:
|Sultangazi
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İsmetpaşa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|07.12.2020 09:26
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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