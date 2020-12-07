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İSKİ İstanbul su kesintileri: 7 Aralık İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 7 Aralık Pazartesi günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Eyüpsultan, Sultangazi ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 7 Aralık İstanbul su kesintisi saatleri...

İSKİ İstanbul su kesintileri: 7 Aralık İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İSKİ belirli arıza ve yenileme çalışmalarından dolayı İstanbul'un Eyüpsultan, Sultangazi ilçelerinde 7 Aralık günü belirlenen saat aralıklarında su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SULAR KESİLECEK? - 7 ARALIK 2020

İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Göktürk Merkez Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:07.12.2020 09:30
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe:Sultangazi
Etkilenen Mahalleler:İsmetpaşa Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:07.12.2020 09:26
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 7.12.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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