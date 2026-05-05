        Haberler Yaşam İskilip su kabağı ve İskilip tepsisi coğrafi işaretle tescillendi

        İskilip su kabağı ve İskilip tepsisi coğrafi işaretle tescillendi

        Çorum'un İskilip ilçesinde 'İskilip su kabağı' ile 'İskilip tepsisi' yemekleri coğrafi işaretle tescillendi

        Giriş: 05 Mayıs 2026 - 17:36 Güncelleme:
        İskilip Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce yürütülen çalışma kapsamında iki lezzet için Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) coğrafi işaret tescili başvurusu yapıldığı belirtildi.

        Gerekli incelemelerin yapılmasının ardından TÜRKPATENT tarafından İskilip su kabağı ile İskilip tepsisine coğrafi işaret tescil belgesi verildiği bildirildi.

        İskilip'in coğrafi işaret tescil belgeli ürün sayısının 10'a yükseldiği aktarılan açıklamada, daha önce İskilip dolması, İskilip turşusu, İskilip çileği, İskilip tokmaklı kağnısı, İskilip sirke salatası, İskilip ramazan keşkeği, İskilip yırtma yemeği ve İskilip baklavasının tescillendiği hatırlatıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, ilçenin kültürel mirasını, yöresel lezzetlerini ve kadim değerlerini koruma hedefiyle çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

        Çizikci, "Bu önemli kazanım, İskilip'in zengin mutfak kültürünün, köklü üretim geleneğinin, el emeğinin ve yöresel kimliğinin korunması açısından büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

        "Savaş dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor"
        Mehmet Ali Aydınlar'dan adaylık açıklaması!
        "İsrail ve ABD İran'a baskıyı artırmak için saldırı hazırlığında"
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        İran ekonomisi savaş ve ambargo kıskacında
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Azerbaycanlı kadının cansız bedenine ulaşıldı
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        O restorana ceza kesildi
        R.Madrid'de büyük kriz!
        "Beni 30 milyon haraç isteyen ağabeyim vurdurdu!"
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        O daha 32 yaşında
        "Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır"
        "Müzisyenlerin işinden olma riski var"
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        'Saygı 'yapay zekâ' tartışması
