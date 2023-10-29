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        Haberler Dünya İskoçya Başbakanının eşinin ailesi Gazze'de mahsur kaldı, günlerdir haber alınamıyor

        İskoçya Başbakanının eşinin ailesi Gazze'de mahsur kaldı, günlerdir haber alınamıyor

        Eşinin anne ve babası Gazze'de mahsur kalan İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf, cuma gününden bu yana onlardan haber alamadıklarını söyledi. Yusuf konuşmasında ateşkes çağrısını yineledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.10.2023 - 12:04 Güncelleme: 29.10.2023 - 12:04
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        Başbakanın ailesi Gazze'de mahsur
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        İskoçya Başbakanı Hamza Yusuf'un kayınvalidesi ve kayınpederi, 7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmalarının ortasında Gazze'de mahsur kaldı. İskoçya Başbakanı Yusuf, kayınvalidesinden ve kayınpederinden haber alamadığını, onların hayatta mı yoksa ölü mü olduklarını bilmediğini söyledi.

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        Guardian'da yer alan haberde, Başbakan Yusuf kendisinin ve eşi Nadia'nın "son derece endişeli" olduklarını, onlar hakkında bilgi almaya çalışırken "hissizleştiğini" söyledi.

        AİLESİNİ ZİYARET İÇİN GAZZE'YE GİTMİŞLERDİ

        Yusuf'un eşinin ebeveynleri Elizabeth El-Nakla ve Maged, çatışmalar alevlenmeden önce ailelerini ziyaret etmek için Gazze'ye gitmişti.

        İsrail, Gazze'ye yönelik operasyonları genişletme kararı alırken, dün akşam iletişim de büyük oranda kesildi.

        "CUMA GÜNÜNDEN BU YANA HABER ALAMIYORUZ"

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        Yusuf, Cuma gününden bu yana eşinin ailesinden haber alamadığını söyledi.

        BBC İskoçya'ya konuşan Yusuf şunları söyledi: "Dün geceki yoğun bombardımandan bu yana onlardan haber alamadık; açıkçası, onların hayatta mı yoksa ölü mü olduğunu bilmiyoruz. Ve bu sadece bizim karşı karşıya olduğumuz bir gerçek değil, aynı zamanda Gazze'de mahsur kalan ve son üç haftadır bombardımanla karşı karşıya kalan sevdiklerinden haber alamayan dünyanın her yerindeki birçok insan geçerli.

        Dürüst olmak gerekirse karım uyuşmuş durumda, ona biraz umut vermek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum ancak şu ana kadar olumlu bir şey söyleyemedim."

        Yusuf konuşmasında ateşkes çağrısını yineledi.

        38 yaşındaki İskoç Ulusal Partisi lideri ve Başbakanı Yusuf yakın tarihte Batı Avrupa'da bir ülkeyi yöneten ilk Müslüman lider olmuştu.

        *Haberin görseli Hamza Yusuf'un Twitter hesabından alınmıştır.

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        #gazze son dakika
        #İskoçya
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