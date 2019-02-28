İŞKUR GSB kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı İŞKUR tarafından personel alımı yapacağını duyurmasının ardından binlerce kişi internet yoluyla ve ya en yakın İŞKUR binalarına giderek başvuru formunda bulundu. Mersin, Kayseri, Nevşehir ve İstanbul olmak üzere birçok ilde başvuruda bulunan adaylar kura çekimi için bekleyişe geçti. Dün yayınlanması beklenen kura sonuçları yayınlanmayınca Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB sistemi üzerinden bir açıklama geldi.

İŞKUR GBS KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

GSB yeni duyuru yayımlayarak , kura sonuçlarının Bakanlığa iletilmediği, kura sonuçlarıyla ilgili bilgilendirme yapıldığında internet sayfasından yapılacağı belirtildi. GSB Sürekli işçi alımlarıyla ilgili internet sitesinden, "Bakanlığımızca istihdam edilecek sürekli işçi alımına dair noter kura sonuçları konusunda herhangi bir duyuru bulunmamaktadır. İlerleyen günlerde noter kura sonuçları kurumumuza iletildiği tarihte Bakanlığımız resmî internet sitesinde ilan edilecektir." ifadelerine yer verildi.

İŞKUR, SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Gençlik ve Spor Bakanlığına 3 bin 243 "sürekli işçi" alımına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, bakanlığa bağlı il ve ilçe müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere temizlik görevlisi, cankurtaran, mekaniker (pedallı araçlar),otobüs şoförü, aşçı, aşçı yardımcısı, elektrik tesisatçısı, güvenlik görevlisi, havuz suyu operatörü, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, garson, resepsiyon görevlisi, soğutma ve iklimlendirme teknisyeni, bilgisayar donanım teknikeri, çim alan tesisi ve yönetimi teknikeri, makine teknikeri, gençlik lideri ile muhasebeci meslek kolunda "sürekli işçi" alımı gerçekleştirilecek.

Temizlik görevlisi olarak alınacaklar engelli ve eski hükümlüler arasından seçilecek. Gençlik lideri, muhasebeci, çim alan tesisi ve yönetimi teknikeri alımı sözlü sınav ile diğer branşlardaki işçi alımı ise kura ve sözlü sınavla yapılacak.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak işçi alımında 3 bin 243 kişiden 278'i engelli, 146'sı ise eski hükümlüler arasından seçilecek.

Muhasebeci ve gençlik kadroları için lisans düzeyinde yapılan 2018 KPSS'nin P3 puan türünden en az 60 puan almış olma şartı aranıyor.