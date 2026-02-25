İŞKUR ile okullara temizlik görevlisi başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır? İŞKUR TYP personel alımı 2026
İŞKUR TYP kapsamında okullara yapılacak personel alımıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Toplum Yararına Programlar (TYP) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), TYP programı kapsamında okullara çeşitli pozisyonlarda istihdam gerçekleştiriyor. Bu bağlamda okullara temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımları için başvuru bilgileri yakından takip ediliyor. Peki, İŞKUR TYP başvuruları başladı mı? TYP okul temizlik görevlisi alımı ne zaman?
İŞKUR TYP OKULLARA TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İŞKUR TYP okullara temizlik görevlisi alımları için başvurular illere göre gerçekleşecek. Adayların il ve ilçelerin Milli Eğitim Müdürlüğü duyurusuna göre başvurularını yapması gerekiyor.
İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İŞKUR TYP iş ilanları İŞKUR tarafından yayımlanıyor. Başvuru ekranı üzerinde TYP numarası, uygulama alanı, başvuru başlangıç-bitiş tarihi, başvuru yapılacak il, başvuru yapılacak ilçe, TYP başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgileri girerek arama yapabiliyorsunuz.
Sadece uygulama alanı kısmını seçerek de aramanızı yapabilirsiniz. Örneğin, MEB güvenlik görevlisi için arama yaptığınızda güncel ilanlar açılıyor.
TYP başvurusu yapmak için bireysel üye olarak giriş yapmanız gerekmektedir. Bireysel üye değilseniz; önce üye olma adımlarını takip ederek İŞKUR Portal Sistemi’ne kayıt olmalısınız.