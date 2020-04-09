Sağlık Bakanlığı İŞKUR kura sonuçları, 14 bin kişilik kadroya başvuran adayların gündeminde. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan 32 bin personel alımının 14 bini İŞKUR üzerinden gerçekleştiriliyor. Bunun için başvurular geçtiğimiz günlerde alındı. Ve Sağlık Bakanlığı ile İŞKUR'un takvimine göre bazı iller için ilk kura çekilişini dün yaparak sonuçlarını ilan etti. Bugün de diğer illerin kura sonuçları açıklanacak. Sağlık Bakanlığı personel alımı İŞKUR kura çekilişi ile ilgili detaylar haberimizde.

İŞKUR PEROSNEL ALIMI KURA SONUÇLARI 2020 SORGULA (SAĞLIK BAKANLIĞI)

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 9 nisan için yapılacak ve İŞKUR ile Sağlık Bakanlığı'ndan gelen bilgilere göre saat 20.00'de erişime açılacak. Adayların başvuru sonuçlarını öğrenebilmesi için, linke tıkladıktan sonra açılan sayfada TC. kimlik numarası, baba adı ve doğum tarihi bilgilerinin girilmesi gerekiyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI

İŞKUR kura çekilişi bugün (09 Nisan 2020) şu iller için gerçekleştirildi:

Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova ve Yozgat.

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURASI NASIL ÇEKİLDİ?

Kuralar, 08-09 Nisan 2020 tarihlerinde Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 14.000 işçi asil, 14.000 işçi ise yedek olmak üzere gerçekleşti. Sonuçlara saat 20:00'dan sonra iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edildi.

İŞKUR kura çekilişi dün (08 Nisan 2020) şu iller için gerçekleştirildi:

Bakanlık Merkez Teşkilatı, Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Hakkâri, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muş, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Zonguldak.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KADROSU

Sağlık Bakanlığı'na alınacak 14 bin kişilik işçiler, temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak istihdam edilecek.