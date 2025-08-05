KASTAMONU

Müdürlüğümüz ile Kastamonu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında imzalanan Toplum Yararına Program (TYP) proje sözleşmesi kapsamında toplamda 600 kişilik personel alımı yapılacaktır.

Başvurular 01-05 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak olup İŞKUR irtibat büroları, ALO 170, İŞKUR-e-şube ( https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx) adreslerinden yapılabilir.12 Ağustos 2025 tarihinde Salı günü saat 09:00'da 23 Ağustos Ortaokulunun spor salonunda TYP noter kurası çekilecektir.

Personelin çalışma süresi 01.09.2025 -27.02.2026 tarihleri arasında olacaktır.

KASTAMONU ARAÇ İLÇESİ

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kastamonu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında imzalanacak protokol kapsamında İlimiz Merkez ve diğer ilçelere bağlı okullarda 01.09.2025 tarihinde başlayacak Toplum Yararına Program (TYP) projesi 27.02.2026 tarihinde sona erecektir.

2025-2026 Eğitim Öğretim yılı Toplum Yararına Program (TYP) projesi 01.09.2025 ile 27.02.2026 tarihleri arasında yapılacaktır.

Proje için başvurular 01-05 Ağustos 2025 tarihleri arasında (5 günlük başvuru) Kastamonu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce alınacaktır.

Seçimler noter kurası ile Kastamonu İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından 12/08/2025 tarihinde İl Merkezinde yapılacaktır. Noter kurası Belirlenen listeler Müdürlüğümüze gönderilerek; uygunluk ve belge kontrolü yapılarak , çalışmasında engel bulunmayan kişiler işe başlayacaktır.

İlçede seçim yapılmayacaktır.

Başvurular İş- Kur irtibat büroları , İş-Kur e Şube, Alo 170 ve https://esube.iskur.gov.tr/Typ/TypArama.aspx adreslerinden yapılabilir.

ORDU ALTINORDU

Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edilen 720 kişilik kamu hizmetlerinin desteklenmesi kapsamındaki kontenjan dâhilinde 6 ay süre ile Toplum Yararına Program başvuruları 01 Ağustos - 5 Ağustos 2025 tarihleri (dâhil) arasında yapılacaktır. Toplum Yararına Programdan daha önce yararlanmış ancak dokuz aylık süresini doldurmayan katılımcılar, başvuru yapmaları halinde yeni programdan kalan süreleri kadar yararlanabilecektir. Katılımcıların tamamı NOTER Yöntemi ile seçilecektir. Noter kurası 08.08.2025 tarihinde saat 09:00'da İl Milli Eğitim Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır. Programlara katılmak isteyen ve aşağıdaki şartları taşıyanlar; kurumumuzun www.iskur.gov.tr internet adresinden, e- Devlet, esube.iskur.gov.tr üzerinden online olarak ve ALO 170 iletişim hattını arayarak da başvurularını yapabilecektir. TYP programı başlama ve bitiş tarihleri; 01.09.2025 – 28.02.2026 tarihleri arasında 6 ay süre ile uygulanacaktır.

İŞKUR TYP BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR TYP iş ilanları İŞKUR tarafından yayımlanıyor. Başvuru ekranı üzerinde TYP numarası, uygulama alanı, başvuru başlangıç-bitiş tarihi, başvuru yapılacak il, başvuru yapılacak ilçe, TYP başlangıç ve bitiş tarihi gibi bilgileri girerek arama yapabiliyorsunuz.

Sadece uygulama alanı kısmını seçerek de aramanızı yapabilirsiniz. Örneğin, MEB güvenlik görevlisi için arama yaptığınızda güncel ilanlar açılıyor.

TYP başvurusu yapmak için bireysel üye olarak giriş yapmanız gerekmektedir. Bireysel üye değilseniz; önce üye olma adımlarını takip ederek İŞKUR Portal Sistemi’ne kayıt olmalısınız.

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