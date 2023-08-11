Haberler Gündem İŞKUR TYP başvuruları başladı mı? 2023-2024 TYP okullara temizlik görevlisi alımı ne zaman ve şartları nelerdir?

İŞKUR TYP başvuruları başladı mı? 2023-2024 TYP okullara temizlik görevlisi alımı ne zaman? İŞKUR TYP başvuru süreci için araştırmalar başladı. Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında MEB bünyesinde okullara güvenlik görevlisi ve temizlik personeli istihdam edilmesi bekleniyor. Bu bağlamda gözler "İŞKUR TYP başvurusu ne zaman?" sorusu merak konusu oldu. İşte 2023-2024 İŞKUR TYP alımları detayları... Habertürk Giriş: 11.08.2023 - 17:37 Güncelleme: 11.08.2023 - 17:37 facebook

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İŞKUR TYP alımları için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. Okullarda görev alması için binlerce işçi istihdam edilecek. Başvuruda bulunacak olanlar için "İŞKUR TYP başvuru şartları neler ve tarihleri ne zaman?" sorusunun yanıtlarını haberimizde derledik. İşte, 2023-2024 dönemi İŞKUR işçi alımı hakkında merak edilen detaylar...

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İŞKUR TYP OKULLARA TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN? TYP kapsamında MEB bünyesine alınacak güvenlik görevlisi ve temizlik personellerine ilişkin ilanlar henüz açıklanmadı. Söz konusu alımlar hakkında okulların açılacağı tarih olan 11 Eylül 2023 öncesinde gelişmeler olacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.