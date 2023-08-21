Haberler Gündem İŞKUR TYP başvuruları başladı mı ve ne zaman alınacak? 2023-2024 TYP okul temizlik görevlisi alımı ne zaman?

2023-2024 İŞKUR TYP okul temizlik görevlisi alımı başvuruları ne zaman yapılacak? İŞKUR Toplum Yararına Program (TYP) başvuru tarihleri gündemi meşgul etmeye başladı. İŞKUR'un okullarda görev alması için güvenlik görevlisi ve temizlik personeli gibi pozisyonlara istihdam yapması bekleniyor. Peki, "2023-2024 İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak? TYP okul temizlik görevlisi alımı ne zaman?" İşte İŞKUR TYP personel alımı şartları ve başvuru tarihleri... Habertürk Giriş: 21.08.2023 - 10:01 Güncelleme: 21.08.2023 - 10:01 facebook

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İŞKUR TYP kapsamında farklı pozisyonlara destek elemanı alımı yapacak. TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 6 aydan oluşmaktadır. Katılımcıların seçiminde uygulanan 3 ayrı yöntem bulunmaktadır. Bunlar; noter kurası yöntemi, liste yöntemi, yüzde seksen noter kurası, yüzde yirmi liste yönteminden oluşmaktadır. Peki, "2023-2024 İŞKUR TYP başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak? TYP okul temizlik görevlisi alımı ne zaman?" İşte TYP personel alımı başvuru sürecine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

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İŞKUR TYP OKULLARA TEMİZLİK GÖREVLİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN? TYP kapsamında MEB bünyesine alınacak güvenlik görevlisi ve temizlik personellerine ilişkin ilanlar henüz açıklanmadı. Söz konusu alımlar hakkında okulların açılacağı tarih olan 11 Eylül 2023 öncesinde gelişmeler olacağı tahmin ediliyor. Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.