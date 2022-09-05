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İŞKUR TYP kura sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı! TYP kura sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak?

İŞKUR TYP personel alımı için başvuru yapan adaylar isim listesi olarak başvuru sonuçlarını sorgulamaya başladı. TYP kura çekilişi bazı illerde Türkiye Noterler Birliği Wep geçiş aşamasında oluşan sistemsel hata nedeniyle 03.09.2022 tarihinde gerçekleşmesi beklenen TYP noter kura çekilişi başka bir tarihe ertelenmişti. Peki TYP kura sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte İŞKUR TYP kura sonuçları nihai isim listesi sorgulama ekranı

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  • İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı! TYP kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) programı kapsamında personel alımı yapılacağının açıklanmasının ardından başvuru yapan adaylar, İŞKUR TYP kura çekimi isim listesini araştırmaya başladı. Peki TYP kura sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte il il TYP kura sonuçları sorgulama ekranı...
  • İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı! TYP kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    İŞKUR TYP SONUÇLARI SORGULAMA

    Başvuru yapan adaylar İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan mülakat ve kura sonuçlarına bulundukları şehirlerin il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü resmi internet siteesi üzerinden ulaşabilirler.

    Örneğin; Sinop Gerze'de kura çekimi sonuçları ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi içerisinde yayınlandı.

    KURA ÇEKİLİŞİ İPTAL EDİLDİ

    Kura çekilişini 3 Eylül tarihinde yapacak olan illerde, noterlerde yaşanan bakım çalışmaları dolayısıyla 6 Eylül Salı gününe erteleme meydana geldi. İl Milli Eğitim Müdürlükleri üzerinden konuyla ilgili açıklama yapıldı.
  • İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı! TYP kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    KASTAMONU 

    Kastamonu merkez ve ilçelerindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda temizlik, çevre düzenlemesi ve bakım ya da onarım hizmetlerinde görevlendirilmek üzere toplam 520 kişinin İŞKUR'un Toplum Yararına Programı (TYP) çerçevesinde istihdamı için kuralar çekildi. Toplam 3 bin 337 kişinin müracaatta bulunduğu çekiliş, noter huzurunda yapıldı. Noter kurası Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda büyük bir yoğunlukla gerçekleştirildi.
  • İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı! TYP kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    ADIYAMAN

    Adıyaman merkez ve köylerinde bulunan okullarda görev yapacak 216 temizlik görevlisi kura ile belirlendi.

    2022-2023 eğitim öğretim sezonunun 4,5 aylık bölümünde görev yapacak geçici temizlik personeli kura ile belirlendi. Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) çerçevesinde Adıyaman merkezdeki okullar için 159 asil, 318 yedek, köylerdeki okullar için ise 57 asil, 171 yedek kura ile belirlendi. Adıyaman merkez ve köylerinde ki 216 kişilik kadro için 4 bin 98 kişi başvuruda bulundu.
  • İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı! TYP kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    MALATYA

    Malatya’da okullarda çalıştırılacak temizlik personellerini belirlemek için kura çekimi yapıldı. Kura çekiminin kamera kaydı da alındı.

    12 Eylül Pazartesi günü ilk ve orta ve liselerde eğitimin başlayacak olması nedeniyle eğitim kurumlarında çalıştırılmak üzere Toplum Yararına Programı (TYP) çerçevesinde noter kurası çekilişi, asil ve yedek olarak Fuat Sezgin Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirildi. Kura çekiminin kamera kaydı da alındı.

    Kura sonucuna göre Malatya’daki okullarda 774 kişi temizlik personeli olarak görevlendirilecek.
  • İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı! TYP kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    ANTALYA'DA MÜLAKAT SINAVLARI

    Toplum Yararına Program (TYP) bünyesinde, Korkuteli genelindeki okullarda 9 ay boyunca temizlik görevlisi olarak çalıştırılmak üzere açılan 81 kişilik kontenjan için başvuruda bulunan 162 kişiye öğretmen evinde mülakat yapıldı.

    Öğretmen evinde, Komisyon Başkanı ve Milli Eğitim Şube Müdürü Bahattin Yılmaz ile Korkuteli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bilal Uysal’dan oluşan komisyonda, mülakata katılan 162 kişinin müracaatları değerlendirildi.
  • İŞKUR TYP kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı! TYP kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

    İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

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