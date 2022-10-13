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Ismael kararını verdi! Trabzonspor maçında...

Beşiktaş'ta kritik Trabzonspor maçı öncesi Valerien Ismael savunmadaki kararını verdi. Siyah-beyazlılarda Salih Uçan'dan da müjdeli haber geldi

Ismael kararını verdi! Trabzonspor maçında...

Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta hazırlıklar devam ediyor.

Giresunspor maçında sakatlanan Saiss ve Emrecan Uzunhan'ın yokluğunda teknik direktör Valerien Ismael, savunmadaki kararını verdi.

İki sol stoperi sakatlanan Fransız çalıştırıcı, bu bölgede uzun süredir formaya hasret kalan Francisco Montero'yu oynatmayı düşünüyor.

Bu sezon formadan uzak kalan İspanyol futbolcu, devre arasında takımdan ayrılmayı istiyordu.

Ülkesi İspanya'dan La Liga ekiplerinden Elche ile temaslarda bulunan Montero'nun Trabzonspor maçındaki performansı merakla bekleniyor.

SALİH UÇAN DÖNDÜ!

Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle Giresunspor maçında forma giyemeyen Salih Uçan da takıma döndü.

Salih'in Trabzonspor maçında forma giyebileceği bildirildi.

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