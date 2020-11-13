İsmail Fehmi Cumalıoğlu kimdir? Bugün açılan Tekirdağ Şehir Hasatanesi'ne İsmail Fehmi Cumalıoğlu'nun adı verildi. Peki, İsmail Fehmi Cumalıoğlu kimdir? İşte, merak edilen detaylar...

İsmail Fehmi Cumalıoğlu kimdir?

İsmail Fehmi Cumalıoğlu 1912'de Tekirdağ'da doğdu. İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitirdi. İç Hastalıkları Mütehassısı oldu. Samsun Askerî Hastanesi Baştabibliği ve Samsun Tabip Odası Başkanlığı, 2.(XIII) Dönem Kayseri, 4.(XV) ve 5.(XVI) Dönem İstanbul Milletvekilliği ile Çalışma Bakanlığı yaptı. Evli ve üç çocuk babasıydı. 1961 yılında Yeni Türkiye Partisi saflarında siyasete atıldı. 1965’te bu partiden, 1973 ve 1977’de Millî Selamet Partisinden milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. MSP’de Genel Başkan yardımcısı, AP lideri Süleyman Demirel başkanlığında AP-MSP-MHP’nin katılmasıyla kurulan 2. Milliyetçi Cephe hükümetinde Çalışma bakanı (21 Temmuz 1977-5 Ocak 1978) oldu. 12 Eylül 1980 askeri darbesiyle partisi kapatıldığında tutuklandı, yargılanarak aklandı. Sonraki yıllarda siyasete dönmedi. İsmail Fehmi Cumalıoğlu 25 Temmuz 1996'da Ankara'da hayatını kaybetti.