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İsmail Kartal: "Başkanımıza verdiğimiz sözü tuttuk"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayserispor'u 4-0 yendikleri maçın ardından, bugün doğum günü olan Başkan Ali Koç'u kutlarken, "Sayın Başkanımız Ali Koç'un doğum günü. İyi futbol oynayıp, 3 puanı alıp, ona armağan etmek istiyorduk. Başkanımıza verdiğimiz sözü tuttuk. Sağlıklı ve huzurlu ömürler dilerim" dedi

İsmail Kartal:

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kayserispor'u 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şöyle:

"BAŞKANIMIZA VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTTUK"

"Sayın başkanımız Ali Koç'un doğum günü. İyi futbol oynayıp, 3 puanlı alıp, ona armağan istiyorduk. Başkanımıza verdiğimiz sözü tuttuk. Sağlıklı ve huzurlu ömürler dilerim.

Yükselen formumuz var. Oyunumuz her hafta güçleniyor ve gelişiyor. Oyuncularımız da aynı şekilde. Kayserispor'u çok iyi analiz ettik. Tüm planlarımız işledi. İki takım adına da bahar temposunda bir maç oldu, daha iyi olabilirdi. Hava sıcaklığının artması takımı etkiledi.

Bu takım çok daha iyi yerlere gelecek. Çok karakterli oyuncularımız var. Onlarla çalıştığım için mutluyum. Hepsi gözümün içine bakıyor. Saygı içerisinde devam ediyoruz. Elimizden geleni Fenerbahçem için yapmaya devam edeceğiz."

MESUT ÖZİL VE OZAN TUFAN'IN KADRO DIŞI KALMASI

"Ozan Tufan ve Mesut Özil ile ilgili medya önünde konuşmam. Yönetim böyle bir karar aldı, bunu medya önünde konuşmak bize yakışmaz. Ailesel bir sorun."

BASIN TOPLANTISI

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Biz buraya gerçekten iyi hazırlandık. Rakibi iyi analiz ettik. Ekip olarak Kayserisoor'un neler yaptığını biliyorduk. İyi bir takım ve iyi mücadele ediyorlar. Son 4 maçtır kaybettikleri için bu maç onlar için çok önemliydi. Bizim için de çok önemliydi. Milli takımda olan futbolcularımız vardı. Ter idmanına çıkıp maça çıkan oyuncularımız oldu. Maçı kazanmak istiyorduk. Kazanmak içinde bütün analizlerimizi yaptık ve çok iyi çalıştık. Sadece hafta içi bir düşüş yaşadık. Tipik bir bahar havası oyunu oldu. Bu tür havalarda takımların performansı düşüyor. Maçı kazanmasını bildik. Oyuncularımızı tebrik ediyorum. Başkanımızın bugün doğum günü. Maçtan önce onunla konuştuk ve 3 puanı ona armağan edeceğimize söz verdik. Sözümüzü yerine getirdik. Yükselsen performansımız var. Takımın gücü yükseliyor. Bunu görebilmek bizi çok mutlu ediyor. Bugünkü galibiyetten dolayı oyuncularımızı tebrik ediyorum" dedi.

"HER SEFERİNDE İKİNCİ ADAM OLMAYACAĞIM SÖYLEDİM"

Kartal, Mesut Özil ve Ozan Tufan ile ilgili sorulan soruya, "Ben hayatım boyunca hiçbir oyuncumla ilgili öyleydi böyleydi diye konuşmadım. Yönetimimiz sonuçta bir karar aldı. Bu konuda fazla konuşmak istemiyoruz. Kulübümüz açıklama yaptı. Biz kendi işimize bakıyoruz" diye konuştu.
Bir gazetecinin 'ikinci adam olmam' sözlerini yeniden hatırlatması üzerine sinirlenen Kartal, "Sezon sonunda kalır mıyım gider miyim bilmiyorum. İşimi en iyi şekilde sezon sonuna kadar yapacağım. Daha sonra ne olur bilmiyorum. Her seferinde ikinci adam olmayacağımı söyledim. Tekrardan sormaya gerek yok" diye cevap verdi.

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