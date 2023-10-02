İsmail Kartal, Fenerbahçe tarihinde rekora koşuyor Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'de, teknik direktör İsmail Kartal rekora koşuyor. Bu sezon çıktığı 14 resmi maçı da kazanan sar-lacivertlilerde Kartal'ın performansı göz dolduruyor. İşte istatistikler...

Fenerbahçe ile 3. dönemini yaşayan deneyimli teknik adam, oynattığı futbol ve aldığı sonuçlarla dikkati çekiyor.

Bu sezon ligde ve Avrupa'da 7'şer müsabakaya çıkan ve oynadığı toplam 14 resmi maçın tamamını kazanan sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın performansı göz dolduruyor.

Takımına hem savunmada hem de hücumda tarihinin en iyi başlangıçlarından birini yaşatan Kartal, sarı-lacivertlilerin başında Süper Lig'de en az 10 maça çıkan teknik direktörler içinde yakaladığı puan ortalamasıyla kulüp tarihine geçmeyi başardı. Ligde Fenerbahçe'nin başında çıktığı 2 dönemde 2.21 puan ortalaması elde eden Kartal, sarı-lacivertlilerin tarihine geçen Jorge Jorge, Christoph Daum, Emre Belözoğlu, Todor Veselinovic ve Carlos Alberto Parreira gibi teknik adamların gerisinde yer alıyordu. REKLAM Bu sezon gösterdiği performansla Carlos Alberto Parreira dışındaki tüm teknik adamları tek tek geride bırakan İsmail Kartal, kulübün lig tarihindeki en başarılı 2. teknik direktörü oldu. ORTALAMASI 2.30'U GEÇTİ İsmail Kartal, Fenerbahçe ile lig tarihindeki puan ortalamasında 2.30'u geçmeyi başardı.

Çaykur Rizespor maçıyla, sarı-lacivertliler ile 59'uncu karşılaşmasına çıkan Kartal, 41 galibiyet, 13 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde etti. Deneyimli teknik adam, söz konusu müsabakalarda 2.30'un üzerinde puan ortalaması yakaladı. DAUM VE BELÖZOĞLU'NU GERİDE BIRAKTI İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin lig tarihinde en yüksek puan ortalamaları bulunan teknik direktörlerden Christoph Daum ve Emre Belözoğlu'nu geride bıraktı. Fenerbahçe ile ligde 2 ayrı dönemde 4 sezon teknik direktörlük yapan Alman teknik adam Christoph Daum, üst üste 2 şampiyonluk yaşamıştı. Kalan 2 sezondaki 2 şampiyonluğu ise son maçlarda kaybeden Daum, gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların beğenisini toplamıştı.

REKLAM Söz konusu süreçte Fenerbahçe'nin başında 136 maça çıkan Daum, 97 galibiyet, 20 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşamıştı. Deneyimli teknik adam, elde ettiği bu sonuçlarla ligde 2.28 puan ortalaması yakalamıştı. RAMS Başakşehir galibiyeti öncesinde 2.28 puan ortalamasına ulaşan Kartal, söz konusu galibiyetiyle puan ortalamasını 2.29'a yükseltmiş ve Daum'u geride bırakmayı başarmıştı. EMRE BELÖZOĞLU'NU GEÇEREK 2. SIRAYA YÜKSELDİ İsmail Kartal, Daum'dan sonra Emre Belözoğlu'nu da geride bıraktı. Sarı-lacivertliler ile ligde 10 maça çıkan Emre Belözoğlu, bu dönemde elde ettiği 7 galibiyet, 2 beraberlik ve tek mağlubiyetle 2.30 puan ortalaması yakalamıştı.

Çaykur Rizespor müsabakası öncesinde 2.29 puan ortalamasına çıkan Kartal, Karadeniz temsilcisini de geçerek ortalamasını 2.30'un üzerine taşıdı ve Emre Belözoğlu'nu da geçmeyi başardı. JESUS 2.22'DE KALMIŞTI Fenerbahçe'de geçen sezon görev yapan Jorge Jesus, İsmail Kartal'ın oldukça gerisinde kalmıştı.

REKLAM Söz konusu dönemde oldukça etkili bir başlangıç yapan Portekizli teknik adam, 25 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ligi 2.22 puan ortalamasıyla tamamlamıştı. ŞİMDİKİ HEDEF PARREIRA Fenerbahçe'de 1995-1996 sezonunda teknik direktörlük yapan ve şampiyonluğa ulaşan Brezilyalı çalıştırıcı Carlos Alberto Parreira, sarı-lacivertlilerin en başarılı teknik direktörü konumunda bulunuyor.

Söz konusu sezonda takımıyla 34 maça çıkan Parreira, 26 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 2.47 puan ortalamasına ulaşmıştı. ŞAMPİYON YERLİ TEKNİK ADAMLARI GERİDE BIRAKTI İsmail Kartal, Fenerbahçe ile son dönemde şampiyonluk yaşayan yerli meslektaşları Aykut Kocaman ve Ersun Yanal'a, puan ortalamasında büyük üstünlük kurdu.

Sarı-lacivertliler ile 2 ayrı dönemde ligde toplamda 77 maça çıkan Ersun Yanal, 42 galibiyet, 19 beraberlik ve 16 mağlubiyetle 1.88 puan ortalaması elde etmiş ve bu süreçte bir şampiyonluk kazanmıştı. Fenerbahçe ile 2 ayrı dönemde görev alan ve şampiyonluk elde eden diğer bir teknik adam ise Aykut Kocaman. Toplamda 4 sezon sarı-lacivertlilere teknik direktörlük yapan Kocaman, ilk sezonunda 2010-2011 yılında şampiyon olmuştu.

Kalan 3 sezonda ikinci sırada yer alan Kocaman, toplamda ligde 142 maça çıkmış, 89 galibiyet, 29 beraberlik ve 24 mağlubiyetle 2.08 puan ortalamasına ulaşmıştı.