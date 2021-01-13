Müzik dünyasının acı günü 0:00 / 0:00

Ünlü sanatçı İsmail Soyberk'ten acı haber geldi. Müzik dünyasının en iyi bas gitaristlerinden biri olarak gösteriken Soyberk, hayatını kaybetti.

Soyberk'in ölüm haberi müzik dünyasını yasa boğdu. Sıla, İskender Paydaş ve Fettah Can gibi isimler paylaşımlarıyla üzüntülerini dile getirdi.

Sıla, "Çok kıymetli müzisyen ağabeyimiz İsmail Soyberk'i kaybettiğimizi öğrendim. Çok üzüldüm. Başımız sağolsun. Ailesine sabır diliyorum." dedi.

— Sıla Gençoğlu (@silagencoglu) January 13, 2021

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, "İsmail Soyberk abimizin mekanı cennet olsun. Her zaman kulaklarımızda kalbimizde yaşayacak" mesajını yayınladı.

Fettah Can ise, "İsmail abi gerçek bir beyefendi ve yeri dolmayacak bir müzisyendi. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

— Fettah Can (@fettahcan) January 13, 2021

İskender Paydaş da, "Türk pop müzik tarihinin dünya çapında müzisyenlerinden birini İsmaiL Soyberk'i kaybetmişiz. 10'lu yaşlarımda Edip Akbayram ile tanıyıp hayran olduğum, sonrasında uzun yıllar birlikte çalışma fırsatı bulduğum gerçek müzisyen ve harika insan. Mekanın Cennet olsun" mesajını yayınladı.

— iskender paydas (@iskenderpaydas) January 13, 2021

İSMAİL SOYBER KİMDİR?

İsmail Soyberk, 1954'te İstanbul'da dünyaya geldi.

1977 yılında müzik çalışmalarına başladı. Kocaeli Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

1982 yılından itibaren stüdyo müzisyenliği yapmaya başladı. Sezen Aksu, Joan Baez, Aziza Mustafa Zadeh, Erkan Oğur, Hasan Cihat Örter, Eşref Ziya ve daha birçok sanatçıyla Türkiye ve dünya turneleri yaptı.

1978 yılında Edip Akbayram ve Dostlar Orkestrası'nın kurucuları arasında yer aldı. 2006 yılında, gitarda Barış Bölükbaşı, syntesizerda Mert Topel ve davulda Bülent Ay'dan oluşan kendi müzik grubu Fenomen ile aynı adı taşıyan ilk albümünü çıkarttı.

1973-1974 yıllarında İhsan Seyfi Özulu (Keman-Gitar),İlhan Sami Özulu (Viola-Gitar),Rahmi Akgün (Davul) ve Hüseyin Haklı (Akustik Gitar-Flüt) yer aldığı EVRİM 5 grubunda Bass Gitarist olarak yer aldı. Ortaokul ve liseden sınıf arkadaşı olan İlhan Sami Özulu ile birlikte kurdugu Grup Evrim'de 1978-1990 yılları arasında bas gitar çaldı ve şarkı söyledi.

80'li ve 90'lı yıllarda binlerce albümde stüdyo basçılığı yapmış olan Soyberk, 2000'li yıllarda müzik camiasının krize girmesi ile önemli ölçüde piyasa albümlerinden uzaklaşmıştır.