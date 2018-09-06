İsmet Badem geçirdiği trafik kazası sonrası yaşamını yitirdi. Yaşanan olay sonrası İsmet Badem'in sevenleri yasa boğulurken sporseverler İsmet Badem kimdir? sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, İstmet Badem kimdir? İşte detaylar...

İSMET BADEM KİMDİR?

Eski basketbolcu, spor yorumcusu ve köşe yazarı İsmet Badem, 1972-73 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi'nde oynamaya hak kazanan ilk Karadeniz takımı olan Samsunspor'da yıldızı parlayan Badem, Fenerbahçe (1976-77) ve Beşiktaş formaları da giydi.

Aktif basketbol yaşantısını noktaladıktan sonra bir süre Afrika'da, Mozambik'te yaşadı.

Türk basketbolunun Avrupa sahalarında başarılar kazanmaya başladığı 1993 yılından itibaren televizyonlardan naklen yayınlanan basketbol maçlarında Murat Murathanoğlu'nun sunduğu basketbol maçlarındaki yorumlarıyla ün kazandı.

Fanatik Gazetesi'nde spor yazarlığı yapmış olan İsmet Badem, 2001 yılında Ben İsmet Badem isminde bir kitap çıkarmıştı

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