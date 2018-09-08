Türk basketbolunun duayen isimlerinden İsmet Badem'in cenazesi, Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyünde defnedildi.

İsmet Badem'in cenazesi ilk olarak, yaz aylarını geçirdiği Seddülbahir köyündeki evinin önüne getirildi. Burada anı defteri açıldı ve Badem'in sevenlerinden helallik alındı. Badem'in eşi İffet, çocukları Burçin ve Cihangir Badem ise taziyeleri kabul etti.

Seddülbahir Köyü Camisi'nde kılınan cenaze namazına, Badem'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, deneyimli başantrenör Aydın Örs, eski TBF Başkanı Harun Erdenay, basketbol dünyasından birçok isim ile sevenleri katıldı.

Badem'in cenazesi, burada kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

TÜRKOĞLU: ONA NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZDIR

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, basketbol camiasının acı bir gün yaşadığını söyledi.

İsmet Badem'in Türk basketbolu için önemli bir isim olduğunu vurgulayan Türkoğlu, şunları kaydetti:

"Gerçekten, bazen duygularınızı ifade etmek çok zor oluyor. Sevdiklerinizin böyle aranızdan gitmesi tabii ki sizi üzüyor. İsmet ağabey gerçekten Türk sporu, basketbolu için 7/24 hizmet etmiş biridir. Ona ne kadar teşekkür etsek azdır. Gerçekten basketbolu Türkiye'nin her köşesine yaymak için gece gündüz seyahat eden, okullara, maçlara giden, fotoğraf çektiren, çok keyifli, neşeli biriydi. Hiç beklemediğimiz bir anda böyle bir olayla karşılaşmak sadece beni değil buradaki herkesi üzmüştür. Gerçekten çok seveni olan biriydi. Allah öncelikle eşine ve çocuklarına sabır versin diyorum."

Eski basketbolcu ve spor yorumcusu İsmet Badem, 07 BDM 57 plakalı motosikletiyle 6 Eylül'de Biga-Çan karayolunun 9. kilometresinde direksiyon hakimiyetini yitirmişti. Devrilen motosikletten savrulan Badem, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

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