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Haberler Gündem İsmi başına dert oldu!
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İsmi başına dert oldu: Çok çektim, adliyeye gelmekten sıkıldım

Bolu'da Salih Yıldırım'ın ismi başına dert oldu. Hiç gitmediği illerdeki bazı adli olaylara "tanık" olarak yazılan Salih Yıldırım, sık sık dilekçe verip yaşananlarla ilgisinin olmadığını hatta yaşadığını bile kanıtlamak zorunda kalmış. Bekarken çocukların velayeti üzerine kalan Yıldırım, "Bu isim yüzünden çok çektim. İsmimin başına ya da sonuna farklı bir isim daha ekleyeceğim. Adliyeye gelmekten sıkıldım" dedi

İsmi başına dert oldu!
DHA

Bolu'da, mobilya ve beyaz eşya satan dükkanda çalışan, evli ve 2 çocuk babası Salih Yıldırım, isim ve soyadının Türkiye'de yaygın olması nedeniyle birçok sorun yaşadı.

Yıldırım, kayıtlarda "ölü" gözüktüğünden askerlik görevini yapamadı, bekarken bir boşanma davasında çocukların velayetinin kendisine verildiğini öğrendi ve hiç gitmediği İstanbul'da hırsızlık, Antalya'da da taciz olaylarında "tanık" olarak ifadeye çağrıldı.

Söz konusu durumlarla ilgisiz olduğunu sık sık dilekçeyle bildiren Yıldırım, Bolu Adliyesi'nde de Antalya'ya hiç gitmediğini, olaydan haberi olmadığını yazıp, telefonunun baz istasyonu kayıtlarının incelenmesi yönünde savcılığa dilekçe verdi.

"SALİH SEN ÖLÜSÜN, ŞIRNAK'TA ÇIĞ ALTINDA KALMIŞSIN"

Yaşadıklarını anlatan Salih Yıldırım, "2000'de askerlik vazifemi yapmam gerekirken, tüm devrelerim askerlik şubelerinden çağırılırken, ben çağırılmadım. Bu durum üzerine o dönem ikamet ettiğim Düzce'de askerlik şubesine gittim. Oradan beni Malatya askerlik şubesine, daha sonra da Malatya'nın bir ilçesinde bulunan askerlik şubesine yönlendirdiler. Oraya gittiğim zaman ise komutan bana, 'Salih sen ölüsün, Şırnak'ta çığ altında kalmışsın' dedi. Sonrasında ise Genelkurmay'a yaşadığıma dair dilekçe verdim ve 2004 yılında askerlik görevimi yerine getirdim" ifadelerini kullandı.

BEKARKEN, ÇOCUKLARIN VELAYETİ KALDI

Salih Yıldırım, bir boşanma davası sonrası çocukların velayetinin kendisine kaldığı belirterek, "Bu isim yüzünden çok çektim. 2012 yılında bir avukat aradı. Bekardım, hiç evlenmemiştim daha. Adıma açılmış boşanma davası çıktı. Avukat, 'Çocukların velayeti size kaldı' dedi. Dedim ki, 'Ben evlenmedim ki çocukların velayeti bana kalsın'. Gittim, adliyeye ifade verdim. İsim benzerliğinden dolayı olduğunu belirttim, yanlışlık düzeltildi" diye konuştu.

İSTANBUL'DA VE ANTALYA'DA DA ŞAHİT YAZMIŞLAR

İstanbul'da, hırsızlık olayına tanık olarak savcılığa çağrıldığını belirten Salih Yıldırım, "Daha önce hiç gitmediğim, yerini bilmediğim İstanbul'un bir semtinde arabaların stepnelerini çalmışlar. Bu olayda da benim ismimi 'tanık' olarak vermişler. Bu durumda da savcılığa gidip dilekçe vermek zorunda kalmıştım" dedi.

HİÇ BULUNMADIĞI İLDE ŞAHİT YAZILDI

Yıldırım, Antalya'da, taciz olayında şahit yazıldığını ifade ederek, "Son olarak da 2022 yılında Antalya'da bir eğlence mekanında, bir beyefendinin yanındaki hanımefendiyi taciz etmişler. Duruma da beni şahit olarak yazmışlar. Antalya'ya hiç gitmedim. Ben eğlence merkezlerine gitmem. Çünkü alkol alan birisi değilim. O yüzden savcılığa o dönem telefon takibimin yapılmasını talep edeceğim. Orada hiç bulunmadığım bir olaya şahit yazıldığımı, daha önce de başıma geldiğini kanıtlamam gerekiyor" diye konuştu.

"BU OLAYLAR YÜZÜNDEN İZİN ALMAM GEREKİYOR"

Salih Yıldırım, adına yeni bir isim daha ekletmek istediğini söyleyerek, "Bu olaylardan rahatsızım. Özel bir şirkette çalışıyorum ve bu olaylar için izin almam gerekiyor. Bu durumdan sıkıldım, ismimin başına ya da sonuna farklı bir isim daha ekleyeceğim. Bu mağduriyet sanırım sadece bu şekilde çözülecek. Durduk yere adliyeye gelmekten sıkıldım" dedi.

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