



Geçtiğimiz yıl mart ayında devreye giren Kredi Garanti Fonu (KGF) desteği, küçük ve orta ölçekli (KOBİ) şirketlerin yer aldığı İSO İkinci 500'ün finansman imkanlarını artırdı, kârlılıkta büyükleri geçmesini sağladı. KGF teminatı aracılığıyla sağlanan 218 milyar TL'lik cansuyuyla küçükler borçlarını da artırsalar da son yılların en iyi performansını sergiledi. İhracat gelirlerini artıran döviz kurlarındaki yükselişin de etkisiyle 2017'de üretimden satışlar yüzde 30,9 artarak 107,6 milyar TL'ye yükseldi.

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'na göre 2017 yılında İkinci 500'de faaliyet karı yüzde 43,9, faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) yüzde 49,3, vergi öncesi kâr ve zarar toplamı ise yüzde 67,2 büyüdü. Mayıs sonunda açıklanan Birinci 500'de ise faaliyet kârı yüzde 34,8, FAVÖK yüzde 24,4 ve vergi öncesi kâr ve zarar toplamı ise yüzde 40,7 artmıştı. İkinci 500'ün 2016 yılında 8,7 milyar TL olan toplam faaliyet kârı 12,5 milyar TL oldu. Faaliyet kârının net satışlara oranı da yüzde 9,4'ten yüzde 10,3'e yükseldi.



BORÇ YÜKÜ ARTTI



KGF etkisiyle İSO İkinci 500'de finansman giderlerinin faaliyet kârına oranı yüzde 50,6'dan yüzde 42,8'e geriledi ancak borç yükü arttı. Özellikle mali borçlardaki artış toplam borçlardaki artışa göre daha hızlı seyretti. 2016'da 36,1 milyar TL olan toplam mali borçlar 2017'de yüzde 50,9 artarak 54,5 milyar TL'ye ulaştı.





Mali borçların toplam borçlar içindeki payı 2016 yılında yüzde 58,1 iken, 2017'de yüzde 58,9'a ulaştı. Kısa vadeli mali borçların toplam mali borçlar içindeki payı 48,4'ten yüzde 40,5'e geriledi.



ÖZKAYNAK PAYI 10 YILIN EN DÜŞÜĞÜNDE



Kuruluşların finansal yapılarını ortaya koyan en önemli göstergelerin başında gelen borçlanma ile öz kaynakların dağılımını yansıtan kaynak yapısında ise özkaynakların payı dibe indi. Toplam borçların payı 2013-2016 döneminde yüzde 61,2 ile yüzde 60,5 arasında seyrederken, 2017 yılın da yüzde 66,2'ye yükseldi. Öz kaynak payı ise yüzde 33,8 ile son 10 yılın en düşük seviyesine indi.

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