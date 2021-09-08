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İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ağustosta 55,9 oldu. Endekste eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Temmuzda 57,7 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ağustosta 55,9’a gerilemesine rağmen Türk imalatçılarının ihracat ikliminde üst üste yedinci ay iyileşmeye işaret etti. Talep koşullarındaki güçlenme mart ayından beri en düşük hızda gerçekleşse de güçlü düzeylerini korudu.

AVRUPA'DA BÜYÜME YÜKSEK TEMPODA

Avro Bölgesi ekonomilerindeki büyüme ağustosta genel olarak yüksek tempoda kaldı. Almanya, Fransa, İspanya ve Hollanda’da büyüme hafif yavaşlarken, İtalya’da ise 15 yıldan uzun bir dönemdeki en hızlı genişleme gerçekleşti. Bu beş ülke, Türk imalat sanayi ihracat pazarının dörtte birinden fazlasını oluşturuyor. Diğer önemli ihracat pazarları, üçüncü çeyrek ortasında daha belirgin yavaşlama işaretleri gösterdi. Birleşik Krallık altı aydır devam eden mevcut genişleme dönemindeki en yavaş büyümeyi kaydetti. Bu arada talepteki yavaşlamaya ve kapasite sorunlarına bağlı olarak ABD’de üretim yıl başından beri en düşük oranda arttı.

ORTA DOĞU'NUN BÜYÜK BÖLÜMÜNDE BÜYÜME OLDU

Ağustosta Orta Doğu’nun büyük bölümünde ekonomik aktivite büyüme kaydetti. Birleşik Arap Emirlikleri iki yılı aşkın dönemin en hızlı yükselişini kaydederken Katar’da büyüme son bir yılın en yüksek oranında gerçekleşti. Suudi Arabistan’da petrol dışı ekonomik aktivite ivme kaybetmekle birlikte yine de güçlü büyüme kaydetti. Mısır’da üretim önceki aya göre yatay seyrederken ekonomik aktivitenin daraldığı tek ülke Lübnan oldu. Ağustos ayında Asya’nın bazı bölgelerinin delta varyantından etkilenmeye devam etmesi, üretimde keskin düşüşlere yol açtı. Malezya, Vietnam, Endonezya ve Myanmar en kötü etkilenen ülkeler arasında yer alırken, Çin’de ekonomik aktivite son 16 ayda ilk kez daraldı. Diğer BRIC ülkelerine bakıldığında, Rusya’da ekonomik aktivitenin 2020 sonundan beri ilk kez daraldığı görüldü. Bununla birlikte diğer ülkelerde daha pozitif eğilimler gözlendi. Hindistan’da üretim son dört ayda ilk kez artış kaydederken Brezilya üst üste üçüncü ay büyüme kaydetti.



İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi:

“Ağustosta özellikle Euro Bölgesi’nde güçlü büyümenin devam etmesi, Türk imalatçılarının ihracat faaliyetlerini güçlü şekilde desteklemeye devam etti. Diğer yandan son dönemde ABD ve Birleşik Krallık gibi pazarlarda büyüme hızları yavaşlarken talebin güç kaybettiğine yönelik işaretler gözlendi. Bu nedenle firmaların umudu, yılın geri kalanında koşulların güçlü ve sürdürülebilir bir hızda iyileşmeye devam etmesi yönünde.”